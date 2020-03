Firmy žadají urychlené přijetí programu kompenzace náhrad mezd

"V úterý jsme společně s tripartitními partnery jednali se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrech programu. Po intenzivním jednání se sice podařilo nalézt koncepční shodu, nyní se pracuje na legislativních a dalších podrobnostech. Rozhodnutí o těchto kompenzačních opatřeních zaměstnavatelům je v tomto okamžiku už zcela rozhodující pro přežití či nepřežití stále rostoucího počtu firem," uvedla Hospodářská komora.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje nejdůležitější opatření pro firmy vláda stále neprojednala. "Ačkoliv se na balíčku o kompenzacích pro zaměstnavatele shodli všichni sociální partneři na pondělním jednání předsednictva tripartity, vláda stále jeho odsouhlasení odkládá," uvedl.

Balíček podle něj obsahuje pro firmy klíčové věci, jako je prodloužení ošetřovného po dobu nouzového stavu nebo náhradu nákladů pro zaměstnavatele, kteří lidem musí platit mzdy, i když jsou například jejich obchody zavřené nebo jim zákazníci ruší objednávky a poklesla jim poptávka.

Asociace malých a středních podniků vítá podporu menším podnikatelům, která půjde skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a záruky za úvěry. Proces bude podle generální ředitelky Evy Svobodové rozhodně administrativně jednodušší a rychlejší. Zásadní krok očekává pro osoby samostatně výdělečně činné ze strany ministerstva práce a sociálních věcí, tedy snížení, odpuštění záloh a měsíčních plateb na sociální pojištění.

Je nutno urychleně projednat a schválit další legislativní změny, které musí přinést peníze jak do firem, aby zachovaly své provozy a nemusily propouštět, tak pro podnikatele a v konečném důsledku všem zaměstnancům, doplnil prezident Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Jan Wiesner. Jde podle něj o návrh zákona o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a týká se především ošetřovného.

Podnikatelské odbory kritizují postoj vlády k EET. "Zavádět pro živnostníky v nouzi nové povinnosti a zvyšovat jim náklady, to už není jen nepřátelství, to je hyenismus," míní tajemnice Podnikatelských odborů Vanda Böhmová. Vláda by měla podle ní chránit existenci těch nejzranitelnějších, malých a středních podnikatelů a živnostníků. Místo toho, vláda jen zvýší povinnosti a hrozby pro živnostníky a navalí na ně další náklady, dodala.

Vláda dnes oznámila, že by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion Kč. Na přímou pomoc by podle premiéra Andreje Babiše mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun.

"U přímých podpor uvažujeme o kompenzaci náhrad mezd, odpuštění odvodů, finančních injekcí, kurzarbeitu. Vše rozpracováváme. Nebude to hned, ale jsou to ty směry, kterými chceme jít," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Záruky jsou podle něj ve světě častý podpůrný efekt v době krize. Funguje to například tak, že vláda se zaručí za úvěry podniků u komerčních bank. Ty pak mají jistotu, že v případě problémů dostanou peníze zpět.