Hašení požáru v Hřensku se komplikuje. Ve velícím štábu se objevil covid

ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Zasahující jednotky podle něj se členy štábu do kontaktu nepřišly. Nemá informaci, že by někdo ze zasahujících hasičů byl nakažený.

Na výskyt covidu dnes upozornil Deník. "Můžeme potvrdit, že ve štábu se vyskytl covid. Přijali jsme zásadní opatření," uvedl Marvan. Zasahující jednotky jsou podle něj v terénu a ke komunikaci používají vysílačky.

Požár v Českém Švýcarsku, který hoří desátým dnem, chtějí hasiči zlikvidovat do několika dnů. V pondělí ho dostali pod kontrolu a dnes dál zmenšují jeho plochu, stále hoří na ploše kolem 600 hektarů.