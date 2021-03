Home office prohlubuje i třetiny lidí pocit samoty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Práce z domova, k jejímuž využívání vyzývá vláda při pokračující epidemii koronaviru, má u tří pětin Čechů pozitivní vliv na jejich pocit samostatnosti. U 56 procent kladně ovlivnila i jejich pohodu. Současně však 30 procent lidí připouští, že se při home office cítí více osamoceni. U 17 procent zhoršil tento způsob práce vztahy s kolegy. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the Jungle. ČTK má jeho výsledky k dispozici.