Homosexualita je nemoc, obránkyně tradiční rodiny perlila

"Je podle Vás v České republice ohroženo tradiční manželství?," touto otázkou se rozhodl začít moderátor Vokál. Jochová mu na to odpověděla, že máme zatím jenom jedno manželství, a to mezi mužem a ženou, a že nerada pracuje se slovem "tradiční", protože to znepřehledňuje diskuzi. Rodinu a manželství, tak jak je známe teď, ale jako ohrožené vnímá. Optimismem sice nešetřila, pokud jde o sňatečnost a míru rozvodovosti (odvolávala se na údaje ČSÚ), ale i přesto vyjádřila obavy z LGBT aktivistů.

Ti totiž podle ní chtějí manželství pro všechny. "Nebudete si brát svojí dceru. To by společnosti přišlo divné," vysvětlila Jochová důvody svého nesouhlasu s ním. Pak se odvolala na zakládání rodiny a výchovu dětí. Není to jenom o lásce lidí, nýbrž i o zodpovědnosti. Děti podle Jochové a Aliance pro rodinu potřebují otce a matku. Vokálovi bylo ale stále nejasné, jak homosexuální manželství, tedy i mezi dvěma muži či ženami ohrožuje rodinu.

"Nároky na rodičovství. Každé dítě může mít biologicky pouze jednu matku a jednoho otce. S manželstvím pro všechny přijde rodič 1 a rodič 2," varovala Jochová. Argument o seniorech a neplodných párech považuje za lichý. Většina lidí podle ní vstupuje do manželství právě, protože se chystá mít děti. Připustila sice existenci nesezdaných párů s dětmi, ale zároveň uvedla, že manželství dítě chrání, protože má automaticky oba rodiče. "Když dítě nemá v rodném listě uvedeného otce, tak je to špatně," vysvětlovala Jochová.

Jochová se "nachytala". I homosexuál si může vzít opačné pohlaví

"Rodina je biopsychosociální organismus. Máme vývojovou psychologii potvrzující, že dítě v určitých fázích svého vývoje potřebuje otce a matku. Když se oba doplňují, tak je to to nejlepší prostředí pro dítě," Jochová překročila k odbornější terminologii. Když se přešlo k právům homosexuálů, oponovala, že mají stejná práva jako ostatní občané. Vokál jí připomněl, že v registrovaném partnerství není vdovský důchod. "My jsme jako Aliance pro rodinu říkali, že nám majetková práva nevadí," protiřečila si Jochová.

Jochová se následně rozhodla odběhnout od tématu. Registrované partnerství a manželství jsou jiné věci. Navíc nikdo nezkoumá sexuální orientaci lidí, kteří do něj vstupují. I takové případy existují. Někteří homosexuálové to chtějí přemoci, aby mohli mít děti. "Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně," vyjádřila se k tomu Jochová. Pak se znovu vrátila k možnému vylepšení registrovaného partnerství o majetková práva. To by jí nevadilo. Poslanec Nacher z ANO toto navrhoval. Neobsahovalo by to ale ustanovení o dětech. Byla by i pro přejmenování, protože chápe, že slovo "registrované" zní divně.

Děti "vyráběné" v Petriho miskách. Aktivisté s tím pracují

Když se rozhovor dostal k tématu rodičovství gayů a leseb, odvolala se Jochová na právo dětí znát své rodiče a být jimi vychovávané garantované Úmluvou o právech dítěte. V USA existuje hnutí Them Before Us založené ženou vychované v harmonickém lesbickém páru, které chyběl otec. Podařilo se jí shromáždit několik dětí se stejným osudem, které když s tím šly na veřejnost, staly se terčem kyberšikany. "Mě umřela maminka a taky mi chybí a žiji," oponoval Vokál. "To se nedá srovnávat. U Vás to bylo neštěstí," nedala se Jochová.

Pak se přešlo k tématu "zakázkové výroby" dětí. Podle Jochové aktivisté často pracují s Petriho miskou, jeden zvlášť. Z takových dětí ale mohou vyrůst velmi frustrovaní jedinci. Nejvíc jí vadí náhradní mateřství a anonymní oplodňování lesbických žen. Ve Francii se dokonce připravuje zákon, který by umožnil, aby dítě mělo v rodném listě dvě matky a žádného otce. Dětem se lže o jejich biologickém původu. "Přijde vám to normální?!," divila se Jochová.

Dále se hovořilo o ekonomické podpoře rodin. Vokál zmínil, že spousta homosexuálů je dobře situovaných. Peníze nicméně nejsou podle Jochové všechno. Ve Velké Británii byl zaznamenán případ gay páru, který utýral adoptovanou holčičku. Jochová nicméně připomněla, že nechce paušalizovat. I u heterosexuálů jsou takové případy. Chudobou jsou nejvíc ohrožené rodiny s dětmi. Musíme pomáhat hlavně těm vícedětným. Děti, které vyrůstají v rodinách s mužským a ženským vzorem, jsou bohatství. "Na ně se ale zapomíná a podporují se místo toho menšiny," zlobila se Jochová.

Budou skupinová manželství?

Jochová nepovažuje za nejlepší ani rodiny, kde dítě má maminku a tatínka, ale oba žijí odděleně. Nejlepší by byla prevence rozvodů. Co se týče homosexuálních rodin, tak ty jsou na tom stejně jako rozvedení heterosexuálové. Řeč byla o rodinách, kde dítě vychovávají například dvě ženy bez otce, který se na výchově nepodílí. Podle Jochové by v případě úmrtí biologické matky úřady dítě přiřkly její partnerce coby osobě blízké. "Nebylo by ale lepší nějaké jedno pravidlo v podobě toho manželství pro všechny?," tázal se Vokál.

"Ne, protože by to pokročilo ke skupinovému manželství, která už mají v Kolumbii, a protože by se dětem lhalo v rodném listě jako ve Francii," Jochová si tvrdě trvala na svém. Kampaň Jsme fér je podle ní strašně klamavá a strká před těmito věcmi hlavu do písku. Vokál se rozhodl přejít k otázkám z řad diváků. "Homosexuálové nejsou uzpůsobení k tomu, aby měli klasickým způsobem dítě," odpověděla na dotaz, proč Bůh nezneplodnil homosexuály. Hovořilo se také o anticko-křesťanských kořenech Evropy a nových technologiích, které nám umožňují mít všechno.

Homosexualita je nemoc. Moderátor se nestačil divit.

Jochové se nelíbí ani případy, kdy spolu muž a žena mají dítě, a pak si každý žije v homosexuálním svazku. Začala se do toho zamotávat. Na jednu stranu by ráda dopřála všem dětem sirotčí důchod, ale homosexuální manželství stále nepovažuje za dobré řešení. Nelíbí se jí představa, že by se o něm děti učily ve školách. Na dotaz, zda homosexualitu považuje za nemoc, odpověděla, že svým způsobem ano, a že se rozchází s postojem Světové zdravotnické organizace. Debata o sexuálních orientacích je podle ní zpolitizovaná.

Všechny děti mají podle Jochové nesmírnou hodnotu, a to i ty "vyrobené". Vadí jí ale, že jsou ochuzené o biologickou matku. Neznají svůj původ. Když se jí Vokál zeptal, jak se k alternativním metodám reprodukce (surogátní mateřství, umělé oplodnění) staví v případě heterosexuálních párů, dostala se do úzkých. Pak řekla, že se nám tohle zvrtlo k obchodování s částmi lidských těl. Citovala i psycholožku Konečnou, které se nelíbí, že se tyto metody vydávají za léčbu neplodnosti. Hovořilo se i o propojení Jochové a Katolické církve. "Jsem její řadovou členkou," řekla.

Kdyby byl syn gay, byla bych ráda, kdyby žil sám....

Většina tazatelů byla podle Vokála pro homosexuální manželství. Na straně Jochové byli jenom ti, kteří by homosexuály rádi léčili. Jochová by nerada někoho do takových procedur nutila, ale nelíbí se jí, že se plošně zakazují. "Ve zpolitizovaných otázkách nesmíte něco říkat a nabízet," konstatovala Jochová. Mluvilo se ještě také o definici rodiny a o slovanské etymologii slova "manželství". Jochová připomněla masové protesty ve Francii proti přijetí zákona o homosexuálních sňatcích a o soudcovském aktivismu v Rakousku.

Přišlo to na objednávku lobbistů a politických neziskovek. "My jsme zapsaný spolek a nedostáváme nic ze státního rozpočtu," dopověděla Jochová. Do úzkých se Jochová zeptala, pokud by byl její syn gay. Měla by ho sice ráda i nadále, ale nelíbilo by se jí, kdyby jí vodil domů svého partnera. Nejlepší by bylo, kdyby žil sám. I takoví lidé mohou být šťastní a spokojení. Na konci se ještě mluvilo o genderu, operativních změnách pohlaví hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o bioetických otázkách. V některých zemích už se setkáváme s fenoménem těhotných transmužů, kteří neprošli sterilizací. Jochová svůj rozhovor ukončila tím, že jsou Češi velmi tolerantní národ, ale že se nesmí moc tlačit na pilu.