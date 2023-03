Rakušan odmítl kritiku úprav rodného listu. Z některých zmizí termíny otec a matka

Pro děti rodičů s různým pohlavím mají být stávající formuláře zachovány, zdůraznil ministr v otevřeném dopisu.

"Ve své komunikaci se zaštiťujete právy dítěte, konkrétně právem dítěte na otce a matku. Otce a matku u nás mají také tisíce, možná desetitisíce nešťastných, opuštěných, nebo dokonce týraných dětí. Naplnění tohoto údajného 'práva' jim harmonické dětství a dobré startovní podmínky do života automaticky nezajistilo," uvedl Rakušan.

"Oháníte-li se zájmy dětí, zaměřte své úsilí na ty děti, které pomoc skutečně potřebují. Děti vyrůstající v rodinách stejnopohlavních rodičů to nejsou, a vzhledem k tomu, že řada z nich už je nebo brzy bude dospělá, jistě není daleko doba, kdy vám to tyto děti řeknou samy," dodal ministr.

Rakušan upozornil, že rodiny, kde má dítě dvě matky či dva otce, v Česku reálně žijí, byť se opírají o zahraniční právní úpravy. "Vnímám, že vám se jejich existence nezamlouvá. Že rodinu chápete a definujete jinak. Nijak vám toto chápání rodiny neupírám a žádám vás o jediné: na oplátku neupírejte vy těmto rodinám a jejich členům, aby svůj osobní život vedli tak, jak to vyhovuje jim," napsal. Doplnil, že jako politik vnímá rodinný a intimní život jako sféru, kam má stát zasahovat pouze tak, že stanoví základní zákonné mantinely, ne tak, že by lidem dával nevyžádané rady, jak žít "správně".

Ministr vnitra také podotkl, že úprava vyhlášky reaguje na již existující soudní rozhodnutí. Návrh na změnu vyhlášky je podle důvodové zprávy materiálu reakcí na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, u kterého se v roce 2018 rodiče dívky domáhali, aby byli místo v poznámce zapsáni v rodném listu jako otec a otec či rodič a rodič. Soud tehdy konstatoval, že pokud zákon o matrikách používá pojem "rodič", nečiní rozdílu na základě jakýchkoli pomocných charakteristik. Pokud je člověk z právního hlediska rodičem, má matrika povinnost zapsat ji jako rodiče do knihy narození a do rodného listu dítěte. Všechny rodiče je přitom podle soudu třeba do těchto matričních listin zapsat stejným způsobem.

Aliance pro rodinu dnes před ministerstvem vnitra uspořádala setkání, před budovu úřadu na Letné podle fotografií na faceboooku organizace umístila transparent s nápisem "Za touhu dospělých nesmí platit děti" a také cedule s dalšími prohlášeními jako "dětská práva = lidská práva". Zřejmě také kolemjdoucím rozdávali upravené vzory rodných listů.

V Česku mohou páry stejného pohlaví uzavřít registrované partnerství, vstoupit do manželství jim zákon neumožňuje. Partneři mohou získat informace o zdravotním stavu svého protějšku, mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění, ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Adopci zákon registrované dvojici zakazuje.