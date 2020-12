Hospodářská komora se postavila proti kvótám na vybrané základní potraviny

"Apelujeme na každého z Vás, odmítněte tento návrh, který je nejen v praxi nerealizovatelný a nekontrolovatelný, ale především přináší poškození českých spotřebitelů, ohrožení českého exportu a evidentní porušení pravidel jednotné vnitřního trhu EU, na což opakovaně upozornily Evropská komise i Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny," píší zaměstnavatelské svazy v dopise. Podle nich kromě zmatků, žalob vůči ČR a enormní byrokratické zátěže přinese návrh také ostudu pro všechny, kteří ho podpořili. "V případě schválení to bohužel také silně poškodí důvěryhodnost celé naší země v zahraničí," dodávají.

Naopak agrárníci za podporou návrhu stojí. "Musíme konstatovat, že je zvláštní, že Evropská unie a některé členské státy EU komentují zákon, který zatím nenabyl účinnosti, respektive ani platnosti, protože stále probíhá legislativní proces a politická diskuse, do které se snažíme zapojovat argumenty, jako je snížení uhlíkové stopy a posílení potravinové soběstačnosti a bezpečnosti," uvedla tajemnice Agrární komory ČR. Ta také upozorňuje na to, že se v poslaneckém návrhu píše o vybraných základních potravinách určených vyhláškou, povinnost by se pak týkala provozoven nad 400 metrů čtverečných plochy. "Na závěr musíme zcela odmítnout tvrzení, že by schválením zákona došlo ke snížení sortimentu, protože banánů či mandarinek se opravdu netýká, kvality - lokální potraviny jsou velmi kvalitní, či navýšení ceny pro konečného spotřebitele," uzavřela Dlouhá.

Zavádění kvót by se mělo týkat zhruba 100 z více než 15.000 typů prodávaných potravin. Jde ale o velké kategorie, například hlavní druhy masa nebo zeleniny. Od roku 2022 by muselo být ve větších prodejnách 55 procent vybraných potravin z české produkce, následně by poměr rostl o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by činil minimálně 73 procent. Návrh Radima Fialy (SPD) podpořil na začátku prosince sněmovní zemědělský výbor.

Kvóta by se neměla týkat maloobchodních provozoven s plochou do 400 metrů čtverečních nebo specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Výbor tyto návrhy schválil jako změny k vládní novele zákona o potravinách, která zavádí tresty za tzv. dvojí kvalitu potravin. Kvóty by se měly týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná, například ve vepřovém mase.