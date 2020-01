Hromadná nehoda na Plzeňsku: Pět z osmi zraněných je ve vážném stavu

Všech osm zraněných leží na čtyřech pracovištích. "Dvě děti jsou mimo ohrožení života. Jeden mladý muž je ve velmi vážném stavu, další čtyři pacienti jsou ve vážném, ale stabilizovaném stavu a 65letá žena má zranění lehčího charakteru," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Všichni byli převezeni na nově otevřený urgentní příjem. "Aktivace traumaplánu zajistila bezproblémové a rychlé ošetření," dodala mluvčí nemocnice.

Nehoda se stala v neděli kolem 17:00. Na silnici číslo 203 se srazila čelně dvě osobní auta a třetí narazilo do nich. Místo bylo opět průjezdné až po 22:30. Podle prvotních informací jel řidič, ročník 1999, s vozem Škoda Octavia od obce Vejprnice směrem na Tlučnou. Z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se srazil s protijedoucím vozem audi.

"Za tímto vozidlem jelo ještě jedno vozidlo tovární značky Opel Astra, které řídila žena, ročník 1955, které bylo vlivem dopravní nehody rovněž poškozeno," uvedla v neděli policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Letecká záchranná služba z místa přepravila obě děti s těžkými zraněními při vědomí, a muže okolo 30 let s velmi vážnými zraněními v bezvědomí na umělé plicní ventilaci. Sanitkou záchranáři převezli do nemocnice ženu a muže kolem 30 let. Do nemocnice odvezli také ženu okolo 40 let s poraněnou paží. Dalšími transportovanými byli muž ve věku okolo 30 let a žena okolo 65 let se středně těžkými zraněními.