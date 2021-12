Hygienici v Praze letos uložili kvůli covidu pokuty za 3,7 milionu korun

Od začátku epidemie se v hlavním městě nákaza covidem prokázala u více než 260.000 lidí. Hygienici podle Jágrové nařídili asi 220.000 karantén, zajistili 335.000 rizikových kontaktů a vypsali přes 215.600 elektronických žádanek.

Jágrová reagovala na kritiku, které hygienici od veřejnosti čelí. "Je nám vytýkáno, že dáváme málo pokut," uvedla. Podle ní má pražská hygienická stanice asi 200 zaměstnanců, kteří kromě covidu musí řešit i běžnou agendu, jako je hluk, jiné infekční nemoci nebo se musí vyjadřovat ke všem projektům ve stavebním řízení.

Podle Jágrové také hygienici doplácí na řadu nedokonalostí, které má pandemický zákon. "Žádná civilizovaná země neprovádí testování v rámci svého public health, všude na to mají nějaká callcentra, mají to ošetřeno ve svých pandemických zákonech," poznamenala. ČR to podle ní nemá, a hygienici se tak dostávají do situací, kdy nemohou postupovat v souladu se zákonem. Hygienici rozhodnutí o karanténě či izolaci sdělují často po telefonu, což je podle soudu nezákonný postup.

Hygienici letos podle Jágrové zaznamenali velký nárůst žádostí o informace podle zákona 106. Zatímco v minulých letech dostávali asi stovku žádostí za rok, letos už jich dostali 1658. Nárůst podle ní souvisí s iniciativou Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landy. Ten vyzval lidi, aby na protest proti opatřením proti covidu-19 zahltili krajské hygienické stanice dotazy.

Za celou dobu epidemie podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška prošlo pražskými nemocnicemi přes 15.500 pacientů s covidem, asi 3800 z nich potřebovalo intenzivní péči.