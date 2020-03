Jak se chovat po nařízení karantény? Hrozí milionové pokuty a roky vězení

Pokud pociťujete příznaky nemoci, tedy zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únava, měli byste zpozornět. Podle ministerstva zdravotnictví sice rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19, nákazu ale bez testů vyloučit nelze.

Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii, tedy daný jedinec byl v kontaktu s někým, kdo je infikován, a také klinickými kritérii, kdy vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

V případě příznaků je doporučeno zůstat v domácím prostředí, nevycházet a dodržovat režim, který je dán hygieniky. Je třeba se primárně zdržet úzkého kontaktu s dalšími lidmi a kontaktovat hygienické stanice, v případě zhoršení zdravotního stavu linku 112.

Testování na koronavirus může doporučit lékař nebo hygienická stanice. V takovém případě je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pokud test nikdo nenařídil, mohou se lidé obrátit na jakoukoliv z laboratoří na webu ministerstva zdravotnictví. Test je poté zpoplatněn podle ceníku laboratoře.

Pokud jste se vrátili z rizikových zemí nebo vám bude koronavirus prokázán, následuje nařízená karanténa. V tu chvíli je nutné zůstat doma v klidu a pokud možno vůbec nevycházet.

"Pokud žijete sami a skutečně nemáte příbuzné ani známé, kteří by vám mohli nakoupit či zajistit potřebné pohledávky, můžete využít donáškových či jiných distančních služeb. Pokud ani tyto nemůžete použít, můžete si na krátkou dobu dojít například na nákup, nebo pokud máte psa, tak ho vyvenčit," uvádí ministerstvo.

Resort ale apeluje na to, abyste byli maximálně zodpovědní vůči svému okolí, tedy při vycházce používali roušku, před odchodem z domu a při příchodu domů si pečlivě umyli ruce, a hlavně se nezdržovali v prostorech s větší koncentrací lidí po dobu nezbytně nutnou (k nákupu, vyvenčení).

Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. Po dobu karantény nelze přijímat návštěvy ve skutečně nezbytném případě je třeba použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost.

Za porušení karanténních opatření hrozí velmi přísné tresty. Podle ministerstva zdravotnictví pokuta až 3 miliony korun. Ten, kdo karanténní opatření nedodržuje, ale může skončit i na šest let ve vězení,

Pokud by nakažený nakazil dalšího člověka a ten skončil v nemocnici s poškozeným zdravím a nebo dokonce zemřel, hrozí za to pachateli podle webu idnes.cz až deset let vězení. Za cílený přenos nemoci pak hrozí až 12 let.

Mnohem přísnější jsou ale i další tresty. Například za vloupání s krádeží zboží za pět set korun hrozí běžně pachatelům nejvíce dva roky vězení, nejpravděpodobněji ale podmínka. Nyní za tento čin půjdou pachatelé do vězení až na osm let.