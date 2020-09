Kauza Michalákové a jejích synů zůstane soudu v Hodoníně. NS zamítl dovolání

V tiskové zprávě to dnes uvedla členka petičního výboru na podporu rodiny a senátorka Jitka Chalánková, ČTK to dnes potvrdil ředitel úřadu Zdeněk Kapitán.

Krajský soud řešil odvolání po rozhodnutí hodonínského okresního soudu z března 2018. Hodonínský soud tehdy potřetí zastavil řízení, v němž se Michaláková domáhala vrácení svých dětí do péče prostřednictvím českých soudů. Prvoinstanční soud norská rozhodnutí označil za dostatečná s ohledem na to, kde chlapci mají obvyklý pobyt. Krajský soud v Brně mu ale po odvolání nařídil, aby věc znovu projednal a zároveň nařídil, aby věc projednal jiný soudce. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí proti rozhodnutí podal dovolání, Nejvyšší soud jej zamítl jako nepřípustné.

"Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí je formálně opatrovníkem dětí. Namísto podpory rodiny ale už několik let všemi prostředky brání tomu, aby v této věci byly příslušné české soudy. Úřad vedený Zdeňkem Kapitánem se opakovaně odvolával a domáhal zrušení předchozích rozhodnutí soudu, který konstatoval, že rodiče s českým občanstvím mohou hledat ochranu i u českých soudů a že jurisdikci soudů nelze stavět pouze na obvyklém pobytu dětí. Cestou těchto obstrukcí se mu podařilo dosáhnout toho, že řízení formálně zahájené v roce 2014 fakticky ještě vůbec nezačalo," uvedla Chalánková.

Kapitán ČTK řekl, že Česká republika podala ve věci intervenci v řízení před soudem pro lidská práva ve Štrasburku, na které se úřad dlouhodobě podílel. "Okresní soud má dál vést řízení, jehož výsledek stejně není uznatelný v Norsku. Nevím, proč ho vedeme, jenom se tím vyčerpáváme, je to trapné. Věc patří do Štrasburku, ne do Hodonína, a pokud chceme něčeho dosáhnout, neuděláme to z Hodonína, ale právě ze Štrasburku, kde paní Michalákovou podporujeme," řekl Kapitán.

Norská sociální služba odebrala rodičům chlapce na jaře 2011 kvůli podezření ze zneužívání, zanedbávání a týrání. To se nepotvrdilo, soud ale považoval zjištění za závažná a děti nechal u pěstounů. Před pěti lety norské úřady zbavily Michalákovou rodičovských práv k oběma synům, otci práva ponechaly. Matka s následnými odvoláními neuspěla. V roce 2017 se obrátila se stížností na Norsko na Evropský soud pro lidská práva.