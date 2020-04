Kauza Rath: Nejvyšší soud dostal spis, přezkoumá verdikt nad exhejtmanem

Pravomocný verdikt v první větvi korupční kauzy padl loni v červnu, sedm let od Rathova zadržení policií. Odvolací Vrchní soud v Praze uložil někdejšímu politikovi sedm let vězení plus peněžitý trest a zákaz působení ve výkonných funkcích v samosprávě.

Soud uznal Ratha vinného z ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. V další části obžaloby jej zprostil. Odsouzeni byli také bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová, její manžel Petr a další podnikatelé, manažeři a stavaři.

Za jak dlouho se Nejvyšší soud vypořádá s dovoláními, nelze předjímat. Zpravidla to v trestních kauzách trvá několik týdnů až měsíců.

V druhé větvi procesu Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně prodloužil trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně největší české stavební firmy Metrostav. Rathův advokát se na místě odvolal. Někdejší vlivný politik ČSSD Rath je ve vězení.