Kolik dostane bývalý pražský imám Shehadeh? Žalobce navrhl trest

"Důkazní situace byla doznáním obžalovaného do značné míry usnadněna," prohlásil Bodlák. Mezi další důkazy usvědčující Shehadeha i jeho bratra se ženou zařadil audionahrávky jejich rozhovorů či výpovědi svědků. Podle žalobce tak zbývalo posoudit, zda bývalý imám pomocí bratrovi a Hudkové odejít k An-Nusra a posíláním peněz do Sýrie spáchal trestný čin.

Podle islámského práva bylo jednání bývalého imáma považováno za správné a bohulibé, podotkl Bodlák. "Ale ač se to panu obžalovanému nelíbí, český právní řád se právem šaría neřídí," uvedl Bodlák. An-Nusra, později známá jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie), je podle něj zařazena na seznam teroristických organizací, a Sámer a Omar Shehadehovi i Hudková se tak dopustili trestných činů účast na teroristické skupině a financování terorismu. Pro Omara a Hudkovou navrhl žalobce desetiletý a pětiletý trest vězení.

Samer Shehadeh pomohl podle obžaloby odejít svému bratrovi Omarovi odjet do Sýrie a přidat se k Džabhat Fatah aš-Šám v listopadu 2016. V následujícím roce zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Státní zástupce uvedl, že trestné činy účast na teroristické skupině a financování terorismu se trestního zákoníku dostaly až v roce 2017, to však neznamená, že by před tím jeho jednání nebylo trestné. Naopak se podle něj trestalo přísnější sazbou. Ani složitá situace v Sýrii pak nemůže podle něj být důvodem, aby trojici mohl považovat za nevinnou.

Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Považuje to však za správné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou. Ve své výpovědi dále prohlásil, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, nerozhodují podle islámského práva šaría. S vězením počítá.

O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby již před několika lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. V roce 2017 odjel z Česka, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do Česka byl převezen v listopadu 2018 a od té doby je ve vazbě.