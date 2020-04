Koronavirus: U testování v Brně se lidé dohadovali kvůli předbíhání a věku

Kvůli dohadům povolala vojenská policie na místo i městskou policii. "Okolo stanů se vytvořily shluky lidí, kteří nestáli ve zřetelné frontě a nedodržovali rozestupy. Hlídky uklidňovaly i rozmíšky mezi čekajícími," uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Podle něj bylo zpočátku náročné dav usměrnit, postupem času se ale vytvořila řada i s bezpečnými rozestupy. "Městská policie se rozhodla nabídnout vojenským policistům stabilní výpomoc a strážníci tedy budou v době testů přítomni u stanů až do ukončení odběrů v závěru dubna," dodal Ghanem.

Prvním testovaným byl třiašedesátiletý Vladimír Hynek z Brna, který měl negativní test. "Přišel jsem o půl sedmé a čekal jsem velké řady, ale bylo tu jen pár lidí," uvedl Hynek. Davy přicházely postupně. Stan se otevřel v 8:00. "Vypsal jsem papíry, zkontrolovali mi to, píchli mě do prstu a udělali test. Za deset minut jsem byl ze stanu venku," uvedl Hynek. Přišel nejen, aby věděl, zda má protilátky, ale také aby jako občan přispěl vzorkem do studie kolektivní imunity. Studie ukáže, kolik lidí může být v populaci bez příznaků nemoci covid-19, přitom by mohli být jejími šiřiteli.

Testování imunity, které bylo zahájeno. V akci jsou zdravotní sestry Fakultní nemocnice Brno. https://t.co/oXe6jouXmE pic.twitter.com/EudsAEOVox — FN Brno (@FNBrno) April 23, 2020

Zhruba v 7:30 přišla na náměstí pětašedesátiletá žena z Brna. "Fronty mi tu připomněly dobu, kdy jsme stávali na banány. Tehdy to ale bylo dobrodružství," řekla žena. Podle ní jsou nyní lidé agresivní, někteří se dohadovali, že předbíhají nebo že jim není 60 a více let, právě pro tuto skupinu je určená doba odběrů od 8:00 do 10:00. "Stáří není žádná výsada, jde vidět, že jsme nedůtkliví. Mladé generaci tím nedáváme dobrý příklad," řekla žena, která přišla, aby věděla, jak je na tom.

Stany jsou v Brně na Moravském náměstí a u univerzitního kampusu. Už za první tři hodiny dnes organizátoři vyzvali lidi, aby nechodili a přišli jiný den, protože se vyčerpala dnešní denní kapacita, na jeden stan je 350 testů.

Stany budou na místech týden přístupné od 8:00 do 18:00. Podle děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martina Repka bylo na Moravském náměstí více lidí než u kampusu. Kromě Brna jsou stany na několika místech v Praze a v Ústeckém kraji. V pátek začne testování i v kraji Olomouckém. Regiony jsou záměrně vybrané tak, aby měly různou epidemiologickou výchozí situaci.

Zájemci podstoupí takzvané rychlotesty, které ukážou, zda mají na koronavirus protilátky. To může znamenat, že nemoc buď prodělávají nebo ji měli. Bude-li test pozitivní, lidé podstoupí klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí. Studie kolektivní imunity by měla být v květnu. V ČR je přes 7100 potvrzených případů nemoci covid-19, v kraji přes 400.