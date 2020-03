Koronavirus v Česku. Hamáček doporučí vládě vyhlásit nouzový stav

Kabinet by v případě vyhlášení nouzového stavu mohl regulovat dodávky ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu a zakazovat akce s velkým počtem lidí.

"Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, tak může vláda regulovat dodávky ochranných a zdravotnických prostředků, to znamená že může nařídit výrobcům, aby prioritně zásoboval integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče," uvedl Hamáček. Kabinet by mohl také například pro lidi přijíždějící ze severní Itálie a dalších rizikových oblastí doporučení volat zdravotníky nebo hygienickou stanici změnit na povinnost.

Hamáček zároveň uvedl, že policejní prezident a šéf hasičského sboru nařídili všem policistům a hasičům, kteří se pohybovali v lokalitách zasažených koronavirem, aby nastoupili čtrnáctidenní karanténu bez ohledu na anamnézu. "Jde o to, abychom neohrozili akceschopnost těchto dvou sborů," řekl Hamáček.

Bezpečnostní rada státu vyhlásila preventivní opatření proti šíření koronaviru, ČR zastaví lety z Jižní Koreje a severní Itálie, biatlon v Novém Městě na Moravě bude bez účasti diváků → https://t.co/wPI6F6y9nG — Úřad vlády ČR (@strakovka) March 2, 2020

Babiš pro vyhlášení nouzového stavu nyní nevidí důvod. "Nemůžeme tady paralyzovat teď celou krajinu a není na to nejmenší důvod," řekl rádiu Impuls. Takový postup by podle premiéra zásadně narušil ekonomické vztahy. Poukázal na to, že nouzový stav zatím nevyhlásila žádná z evropských zemí, v některých je přitom nakažených výrazně víc. Důvod by nastal, pokud by se koronavirus epidemicky šířil, uvedl. Vyjádřil překvapení, že o nouzovém stavu Hamáček mluví, když Bezpečnostní rada státu se dnes domluvila, že není potřeba, a znovu to probere ve středu.

Vláda může podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Práva a oprávnění kabinetu v takovém případě řeší samostatný zákon.

Vyhlášení stavu nouze bude podle Hamáčka záležet na vývoji situace. "Nicméně už teď se ukazuje, že spousta věcí by byla jednodušší, kdybychom měli k dispozici tyto mimořádné mechanismy," uvedl ministr. Zopakoval ale nedělní prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že ve všech případech nákazy v ČR šlo o lidi přijíždějící ze zahraničí. Česko nemá zatím na svém území žádné ohnisko, dodal.