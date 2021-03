Kvůli omezení pohybu jsou prodejny nerovnoměrně vytížené

K dosažení plynulého odbavení zákazníků a bezproblémového zásobování obyvatel potravinami proto podle něho společnost potřebuje udělit výjimku minimálně pro pět velkých prodejen, které jsou geograficky na pomezí okresů či velkých měst. Požádali jsme o to vládu, dodal Mareček.

Se stávajícím omezením se podle něho lidé nedostanou do prodejny, ve které obvykle nakupují. Týká se to například obchodu v Čestlicích, což je obec v okrese Praha-východ. V současné době tu nenakoupí zákazníci ze sousedních Průhonic, Jesenice ani pražského Jižního Města.

"V tuto chvíli to způsobuje problémy a některé menší prodejny jsou na kapacitním maximu. A vzhledem k omezení jeden zákazník na 15 metrů čtverečních musí zákazníci i čekat, zatímco velké prodejny, kam obvykle jezdili, jsou prázdné," řekl dále Mareček.

Ministerstvo vnitra udělilo už v neděli výjimku například hypermarketu Globus, který se nachází na severním okraji Plzně, hned u nejlidnatějších sídlišť na Severním Předměstí, katastrálně ale už nepatří do okresu Plzeň-město, ale na území obce Chotíkov v okrese Plzeň-sever.

Naopak například předseda Družstva CBA Roman Mazák by rád, aby vláda omezila nakupování na obec s rozšířenou působností. Zabránilo by se tak podle něj lidem, aby se shlukovali v supermarketech, do kterých se sjíždějí z celého okresu. "Plnohodnotnou náhradu představují prodejny tradičního trhu, aktuálně je jich v tuzemsku necelých 12.000. Existují v každé obci s rozšířenou působností, zvládnou přitom efektivně řídit omezený počet lidí na prodejně," uvedl Macák.

Z důvodu špatné epidemické situace a šíření nových mutací koronaviru vláda rozhodla, že lidé od 1. do 21. března musejí zůstat ve svém okresu. Výjimky platí pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad.