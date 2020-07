Matka nesouhlasí s trestem za vraždu dítěte v Brně, odvolala se

Dvaadvacetiletou žena dítě zavraždila pod vlivem alkoholu loni 6. října. V nepojízdném odstaveném autě na parkovišti u čerpací stanice dítě podle rozsudku opakovaně bila pěstmi do hlavy a následně s ním udeřila o madlo dveří. Způsobila mu tím mnohočetné rány na hlavě, dítě krvácelo do mozku.

"Je evidentní, že nikdo jiný se na zranění poškozeného nepodílel. Zranění odpovídá tomu, co popisovala obžalovaná i jak popisuje znalecký posudek. Údery byly tak silné, že způsobily to, co způsobily, a obžalované muselo být jasné, že když takto útočí, že to dopadne špatně. Pokud by to dítě přežilo, byl by to v podstatě zázrak," uvedl v odůvodnění rozsudku z 19. června předseda senátu Aleš Novotný.

Žena se pohybuje mezi lidmi bez domova. Před soudem uvedla, že byla se synem v autě a chtěla si zapálit. Šla proto na čerpací stanici, kde chtěla koupit sirky, nabídli jí ale jen zapalovač, na který neměla peníze. Následně v autě zapalovač hledala.

"Pak jsem viděla toho malýho v mých rukách. Praštila jsem s ním o to madlo, já si pamatuju jednou. Pak jsem ho zakryla a usnula," uvedla žena. Když se podle ní probudila, dítě vyfotila a snímek poslala známému. Ten jí řekl, ať zavolá záchranáře.