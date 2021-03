Ministerstvo podle Hospodářské komory vylučuje, aby se OSVČ testovaly doma

HK vysvětlení považuje za nesprávné, v této záležitosti dnes odeslala dopis náměstkovi MPO Eduardu Muřickému. Dopis má ČTK k dispozici. Oficiálně takové stanovisko resort podle své mluvčí Štěpánky Filipové nevydal. Na svém webu zveřejnil průvodce samotestováním a informace o tom, že by test provedený doma u živnostníků neplatil, na něm není.

Vláda v pondělí rozhodla, že do testování na koronavirus se musejí zapojit i firmy do deseti pracovníků, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zaměstnanci neziskových organizací. První kolo testují mají povinnost zvládnout do 6. dubna.

V návaznosti na nařízení vlády se na HK podle jejího mluvčího Miroslava Diro obracejí podnikatelé. Komora proto o upřesnění požádala MPO, které ji napsalo, že čestné prohlášení o absolvování testu živnostníkovi při případné kontrole při vstupu do jiné firmy stačit nebude.

Podle Filipové to ovšem neznamená, že by tak byla popřena platnost testů, které si OSVČ provedou doma. Chce-li mít podnik, který do svého areálu živnostníka pouští, jistotu, že je na koronavirus negativní, nejjednodušší podle ní je, aby ho na místě podrobil samotestu. I na tento dotaz podle Filipové podnikatelé najdou jasnou odpověď na portálu businessinfo.cz.

Komora dále upozornila, že nastavený systém je vůči živnostníkům nespravedlivý. Pokud by měl být dodržován důsledný přístup, i zákazníci, kteří si domů objednají například řemeslníka, by si měli před jeho návštěvou provést test na koronavirus. Vláda by podle HK měla apelovat na společnou odpovědnost než upřednostňovat výlučně příkazy a zákazy.

Testování je závazné pro firmy všech velikostí, úřady i další veřejné instituce. Vláda takto postupně do testování podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zapojila až čtyři miliony lidí, pravidelně bude testy podstupovat až půl milionu pracovníků denně.