Muž vylepoval letáky, schvalovaly smrt českých vojáků. Policie navrhla obžalobu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policie navrhla obžalovat muže kvůli loňskému vylepování letáků, které schvalovaly zabití tří českých vojáků na zahraniční misi v Afghánistánu. Uvedla to dnes Česká televize. Vyšetřování podle dřívějších informací dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, to by nyní mělo návrh posoudit.