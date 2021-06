Na jižní Moravě je po řádění tornáda nejméně 69 domů určených k demolici

Statici všechny domy určené k demolici znovu procházejí a zjišťují, zda je dům pouze neobyvatelný, nebo zda představuje nebezpečí pro zdraví a životy lidí.

"Postup se v takových případech liší. V případě, že dům představuje nebezpečí, je možné jej strhnout i bez platného demoličního výměru, u domů, které jsou pouze neobyvatelné toto možné není. Ve všech domech označených statiky jako určené k demolici by se ale neměli v žádném případě zdržovat lidé, ohrožují tak své zdraví," uvedl Grolich. Do dnešního večera by mělo být jasné, kolik domů bude nutné strhnout co nejrychleji a u kterých bude třeba požádat o demoliční výměr stavební úřad.

"Jakmile to bude jasné, domy označené za nebezpečné budou obehnány páskami a lidé budou upozorněni, že se v nich pohybují jen na vlastní nebezpečí," dodal hejtman.

Každý den zdravotníci ošetřují zraněné při odklízení trosek. V každé postižené obci je proto stanoviště záchranky, kde zdravotníci poskytují lidem první pomoc.

Někteří lidé si způsobí zranění kvůli nezodpovědnému přístupu. "Policisté museli zasáhnout proti člověku, který přijel pomáhat jako dobrovolník. Dostal se do domu k paní, které chtěl pomáhat se svou motorovou pilou. Byl ale silně pod vlivem alkoholu, a představoval tak nebezpečí pro sebe i své okolí," dodal krajský policejní ředitel Leoš Tržil.