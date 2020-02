Na koronavirus se nyní na severu Moravy budou testovat dva lidé

Po rozšíření koronaviru do Evropy jsou hygienici zavaleni dotazy obyvatel, kteří se vracejí z pracovních či soukromých pobytů v Itálii, která je z evropských zemí koronavirem nejvíc zasažena. Podle hygieniků lidé chtějí vědět, zda jim budou provedeny odběry, nařízena karanténa, případně jaká opatření se na ně vztahují a co by měli dodržovat.

"Z Itálie je hlášeno 400 případů onemocnění a 12 případů úmrtí. Většina těchto onemocnění a úmrtí je však hlášena z poměrně omezené oblasti Lombardie, Benátsko a Emilia Romagna. Pokud jste přicestovali z jiných oblastí Itálie, je riziko nákazy velmi nízké," uvedli hygienici.

Pokud v době pobytu nebo při návratu do regionu mají lidé zdravotní potíže, jako jsou horečka nad 38 stupňů Celsia, kašel, dušnost či dechová nedostatečnost, měli by neprodleně telefonicky z domova kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo hygieniky.

Například Slezská nemocnice v Opavě dnes apelovala na pacienty, kteří se v posledních dvou týdnech vrátili z oblastí s hromadným výskytem koronavirové infekce a současně mají chřipkové příznaky, aby rozhodně nechodili do ambulance, ale vše řešili telefonicky. "Uvědomte si prosím, že vaše přítomnost v čekárnách nemocnice může ohrozit další zde přítomné pacienty a také personál naší nemocnice," uvedl ředitel nemocnice Karel Siebert.

Hygienici uvedli, že lidé s příznaky onemocnění budou dotazování na místo pobytu v Itálii, délku pobytu i na to, zda se účastnili hromadných akcí nebo byli v kontaktu s nemocným koronavirem. Pokud byli v rizikové oblasti a mají příznaky, bude u nich bude nařízena hospitalizace a provedeny odběry.

Pokud jsou lidé bez klinických příznaků, ale vracejí se z rizikových oblastí Lombardie, Benátska, případně oblasti Emilia Romagna, budou u nich pravděpodobně nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. V ostatních případech hygienici doporučují sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti karantény. Pouze v některých případech u takzvaných rizikových profesí by karanténní opatření rovněž mohla být vydána. Případy se ale posuzují individuálně.