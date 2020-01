Vyplývá to z listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Teroristické skupiny a jednotlivce vnímalo jako velkou bezpečnostní hrozbu 58 procent dotázaných, mezinárodní organizovaný zločin 57 procent obyvatel a uprchlíky 54 procent respondentů. Terorismus se stále držel na prvním místě pomyslného žebříčku, byť podíl Čechů, kteří jej označili za nejzávažnější hrozbu, od roku 2016 klesl. Ještě v roce 2015 pokládalo terorismus za velké riziko 81 procent obyvatel.

Vnímání mezinárodního organizovaného zločinu jako velké hrozby vzrostlo meziročně o tři procentní body, u uprchlíků setrvalo na předloňské úrovni. Ještě v roce 2015 pokládalo uprchlíky za velké riziko 65 procent Čechů, když jejich podíl tehdy meziročně stoupl o 33 procentních bodů.

Čtvrtou pozici mezi bezpečnostními riziky zaujala stejně jako předloni radikální náboženská hnutí. Jakou velkou hrozbu je označilo 48 procent respondentů. Vnímání cizích zpravodajských služeb jako značného rizika vzrostlo o pět procentních bodů na 28 procent. Krajně pravicové a levicové skupiny považovalo za velkou hrozbu 27 procent a 26 procent Čechů a cizince žijící v tuzemsku 22 procent respondentů.

CVVM se také zajímalo o to, zda lidé považují za reálnou hrozbou pro Česko války, epidemie, surovinovou krizi, přírodní katastrofy nebo světovou ekonomickou krizi. U většiny těchto možností se podíl odpovědí označujících je za velkou hrozbu dostal nad 30 procent, jen v případě války na 29 procent. Největší obavy jsou spojovány s celosvětovou ekonomickou krizí, jako velkou hrozbu ji vnímalo 39 procent respondentů.

Navzdory tomu téměř čtyři pětiny lidí pohlížely do budoucnosti své a svých blízkých s optimismem. Optimismus převažoval i v případě budoucnosti české společnosti, vidělo ji tak 62 procent obyvatel. S budoucností Evropy to bylo půl na půl, budoucnost lidstva byla vnímána mírně pesimisticky, když poměr optimistů a pesimistů činil 41 procent ku 54 procentům. Optimistická očekávání do budoucnosti v posledních pěti letech rostla.

Průzkum CVVM se konal od 2. do 15. listopadu loňského roku. Na otázky odpovídalo 1015 lidí starších 15 let.