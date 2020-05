Nemocnice v Ústí zavřela část JIP kvůli koronaviru

"Evidujeme zaměstnance z řad nelékařského personálu, u něhož byla při náhodném odběru zjištěna pozitivita na nový koronavirus SARS-CoV-2. Tento zaměstnanec neonemocněl Covidem-19, je asymptomatický. Přijali jsme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje karanténní opatření, zajistili testování personálu a pacientů," řekla ČTK hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.

Jednotka intenzivní péče č. 3 je do doby, než budou známy výsledky opakovaných testů, v karanténě - žádného pacienta tam nelze přijmout ani nikoho odsud přeložit jinam. "Po tuto dobu jsou v odpovídajícím rozsahu odkládány operace a pacienti mohou být směřováni do jiných nemocnic Krajské zdravotní," uvedla Vaculíková.

Automobilka Škoda Auto začne v úterý ráno v Rychnově nad Kněžnou postupně testovat na covid-19 přibližně 2300 Poláků, kteří dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Odběry vzorků a testování by měly trvat do konce května tak, aby Poláci mohli od 1. června opět nastoupit do práce. ČTK to dnes řekla mluvčí závodu Martina Gillichová. Zatím polští pendleři do Kvasin pracovat nejezdí. Pořízení PCR testu a jeho následné opakování každých 30 dní je podmínkou pro to, aby mohli pracovat v ČR.

V závodě Kvasiny je na výrobě modelů Superb, Kodiaq a Karoq zaměstnáno asi 9000 lidí. Stejně jako závody v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí měly i Kvasiny kvůli pandemii od 18. března do 26. dubna odstávku. Od pondělí 11. května kvasinský závod přešel z dvousměnného provozu na třísměnný. Podle týdeníku Škodovácký odborář se Kavasiny bez polských pendlerů nedostanou přes 70 procent původní výroby.

"Plošné testování se týká jak kmenových, tak agenturních zaměstnanců. Negativní výsledek testu jim umožní návrat do zaměstnání," řekla mluvčí. Náklady na testování bude hradit Škoda Auto.

Samotné odběry vzorků budou od úterý ve stanu na nádvoří bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou. Poláci do stanu přijedou auty. Na zajištění testování budou s automobilkou spolupracovat Královéhradecký kraj, město Rychnov nad Kněžnou, rychnovská nemocnice, hasiči a policie.

Škoda Auto je největším zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji. V závodech Kvasiny a Vrchlabí pracuje asi 10.000 lidí. Závod Vrchlabí problém s cizinci nemá, protože v závodě pracují hlavně lidé z Vrchlabí a širšího regionu.