Nové informace ke střelbě v nemocnici: Co se v Ostravě dělo po útoku?

V úterý ráno krátce po sedmé hodině zahájil dvaačtyřicetiletý střelec palbu bez varování. V čekárně traumatologické ambulance nemocniční polikliniky v pacienty střílel z nelegálně držené zbraně z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku.

Z nemocnice se mu podařilo odejít před příjezdem policie. Navštívil matku, které se se svým činem svěřil a oznámil jí, že se zabije. Později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, asi osm kilometrů od fakultní nemocnice. Svým zraněním podlehl po půlhodinové resuscitaci.

Brutální útok si vyžádal sedm mrtvých, několik zraněných a zhruba 200 lidí muselo vyhledat odbornou pomoc. Prozradil to premiér Andrej Babiš na sociální síti.

"Ostrava. Sedm mrtvých. Včetně táty, který vlastním tělem bránil svou dvanáctiletou dceru. Včetně paní na invalidním vozíku. Je to strašné. Byl jsem na místě, chtěl zapálit svíčku, ale policie místo uzavřela. Zrušil jsem okamžitě cestu do Estonska. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se vrátil z mise v Rijádu do Česka," připomněl Babiš a dodal, že v ostravské nemocnici okamžitě zasedl krizový štáb.

Následně prozradil, že celý den pracovaly na místě týmy psychologů, které se postaraly o 200 lidí. "Rychlá psychologická pomoc může zabránit tomu, aby se v člověku rozvinulo celoživotní trauma. A nešlo jen o pacienty v čekárně a přilehlých místnostech, kteří byli svědky té hrůzy, ale i o lidi, co v nemocnici pracují," uvedl premiér.

Dodal, že existuje Systém psychosociální intervenční pomoci, v rámci kterého pracují interventi a pomáhají zasaženým lidem a rodinám, a peeři, kteří jsou nápomocní kolegům lékařům a sestřičkám. "Tohle nebyla jejich první velká akce. Bohužel. Byli třeba i ve Studénce, když tam v roce 2008 spadl most, umřelo 8 lidí a desítky byly zraněných. Ostravská nemocnice taky v úterý zřídila krizovou linku," doplnil Babiš.

Uvedl také, že od roku 2018 úřady systematicky pracují na posílení bezpečnosti v nemocnicích, není ale možné do nich namontovat bezpečnostní rámy, jak by si někteří přáli. "To nejde a nikdy nepůjde. Samozřejmě v nemocnicích funguje kamerový systém a bezpečnostní služba. Školíme personál pro krizové situace a spolupracujeme na tom s policií," varuje Babiš.

Přesto je podle něj Česko jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, nemá nevisí nad ní totiž hrozba terorismu a ani selhání jedinců u nás není běžné. "Kdysi jsem slyšel mluvit jednoho detektiva, říkal, že odhodlaný psychopat je jako živelná katastrofa. Nějak tak jsem to cítil i já, když jsem byl na místě té tragédie. Je mi to hrozně líto," dodal.