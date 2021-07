Obsazenost pražských hotelů na léto je stále slabá, rezervace na poslední chvíli

Další provozovatele sužuje nejistota, zda se dočkají oživení cestovního ruchu, nebo vše zhatí nové varianty koronaviru a následná omezení. Vyplývá to z ankety ČTK mezi hoteliéry.

Řetězec Czech Inn Hotels má podle svého marketingového ředitele Petra Chábery červenec zatím téměř neobsazený, srpen je na tom ještě hůře. Rezervace eviduje výhradně na poslední chvíli, z toho pětinu lidé uskutečňují v den příjezdu. O podzimní měsíce není podle Chábery zájem žádný. Letní obsazenost předpokládá podobnou jako loni, kdy v Praze i Brně dosáhli na 50 procent za ceny kolem 1000 korun za pokoj a noc. Praha je podle něj nyní levná a bez turistů, což by mohlo přilákat více českých a slovenských cestovatelů, uvedl.

Velmi nízkou obsazenost na léto sleduje také síť Ave Hotels. "Ale vidíme první záblesky zájmu ze zahraničí. Trend je dnes samozřejmě takový, že klienti rezervují na poslední chvíli, což znamená, že je pro nás situace na více než 14 dní dopředu velmi těžko čitelná. Přes 90 procent rezervací je navíc objednáno za flexibilních storno podmínek, což ještě umocňuje naší nejistotu. Klient totiž může krátce před příjezdem svůj pobyt stornovat zdarma," řekl ČTK obchodní a marketingový ředitel řetězce Marek Čermák. Doplnil, že trend zatím zhruba kopíruje letní měsíce minulého roku.

"Rozjezd po znovuotevření je sice pomalejší, než jsme očekávali, ale došlo k němu teprve před pár dny, tak je ještě brzy dělat nějaké závěry," uvedla ředitelka komunikace pražského hotelu Four Seasons Veronika Tamchynová. Vyšší zájem podle ní mají od zahraničních turistů, domácí turisté míří spíše na hory a k moři.

Tamchynová upozornila, že bez zahraničních turistů by většina podniků působících v cestovním ruchu v Praze letošní léto nepřežila. Podle státní agentury CzechTourism se před krizí v hlavním městě uskutečnila většina příjezdového turismu a zhruba osm z deseti návštěvníků bylo ze zahraničí. Ztráty ve spotřebě cestovního ruchu v ní dosáhly asi 82 miliard Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce městskou turistiku podpořit formou poukazů. Pro krajská města má v novém programu připraveno 500 milionů korun. Stejnou sumu, kterou do poukazů vloží sama města, jim přispěje stát. Při třídenním pobytu by mohl dospělý využít poukaz na 3000 korun, na dítě by se vztahoval voucher za 1000 korun. V případě kratšího ubytování by měly být částky odstupňované. Podmínkou využití poukazu bude ubytování ve městě, poukaz bude možné využít nejen na pobyt, ale také na stravování či vstupy. Program musí schválit vláda. Pomoc by ale měla mít města možnost uplatnit zpětně od 1. července.