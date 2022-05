Od začátku ruské invaze dostalo víza 331.372 lidí z Ukrajiny

— Autor: ČTK

Česko v sobotu vydalo lidem prchajícím z Ukrajiny 1146 víz dočasné ochrany, to je prakticky stejně jako před týdnem. Od začátku ruské invaze do sousední země dostalo tato speciální víza 331.372 lidí. Vyplývá to z dnešních údajů ministerstva vnitra na twitteru.