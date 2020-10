Pardubice prosí rodiče, aby neposílali děti do mateřských škol

"Ve školkách jsme s personálním zajištěním na hraně, řada maminek musela po uzavření škol zůstat doma s vlastními dětmi, k tomu se přidávají nařízené karantény," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD).

Situace je podle náměstka proměnlivá. Některé mateřské školy po ukončení karantény otevírají, další se zavírají nebo omezují provoz některých tříd. Do mateřských škol dnes chodí zhruba třetina dětí z více než 3000.

"Koncem října bylo šest školek omezeno karanténou, ať již musely zcela zavřít, nebo omezit svůj provoz. Kmenovým zaměstnancům se zajištěním provozu pomáhají pedagogové a další zaměstnanci základních škol, ale ani tyto kapacity nejsou nevyčerpatelné," uvedl Rychtecký.

Město poslalo rodičům dopis, aby děti nedávali do školek, pokud jim to rodinná situace dovolí. "V tuto chvíli je prioritou udržet školky v provozu pro děti rodičů, kteří do práce musejí. Společně budeme alespoň částečně eliminovat i riziko dalších nákaz, dalších nařizovaných karantén a s tím související i nepříjemná testování malých dětí," řekl náměstek.