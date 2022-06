Policie začala vyšetřovat tragický požár v Roztokách. Na místě operují psi i drony

Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů v domovech pro seniory za poslední roky. Škoda se podle prvotních odhadů pohybuje mezi 50 a 70 miliony korun a bude ještě upřesňována, dodala mluvčí.

"V současné době se případem požáru a jeho okolnostmi zabývají krajští kriminalisté, kteří v této souvislosti již zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedla Suchánková. Na místě požáru jsou dnes kriminalisté, hasiči, specialisté z Kriminalistického ústavu. Využívají i speciálně vycvičené psy na hledání akcelerantů hoření a místo dokumentují také drony.

Rozsáhlý požár vypukl ve středu večer. Některé seniory hasiči evakuovali po žebřících. Suchánková uvedla, že podle prvotně zjištěných informací mělo být v budově 54 klientů, které se také hasičům, policistům i zdravotníkům podařilo evakuovat. "Požár se podařilo dostat pod kontrolu v nočních hodinách, kdy také bylo možné vstoupit do objektu. Při jeho prohledávání byly uvnitř centra nalezeny tři osoby, dvě bez známek života, třetí ve vážném zdravotním stavu. U zemřelých osob se již podařilo zjistit jejich totožnost, jednalo se o klientky centra," dodala mluvčí.

Roztocké alzheimer centrum má kapacitu 60 lůžek. Vedle domova se zvláštním režimem poskytuje také služby denního stacionáře. Provozovatelem je skupina Domov Alzheimer, která provozuje obdobná zařízení v Mostě, Přerově a Lázních Darkov na Karvinsku.

V alzheimer centru v Roztokách rekonstruovali dělníci plynovou kotelnu

V alzheimer centru v Roztokách u Prahy, které ve středu večer zachvátil rozsáhlý požár, rekonstruovali dělníci plynovou kotelnu. Pro vyšetřovatele je to důležitá informace, kterou musejí prověřit. Zatím ale nevylučují žádnou vyšetřovací verzi, příčinou mohlo být i úmyslné jednání, nedbalost nebo třeba technická závada, řekl dnes ČTK na místě požáru vyšetřovatel Libor Pospíšil.

"Pracujeme v tuhle chvíli se všemi verzemi, nicméně svědecké ohnisko máme v podstřešní části, v místě, kde byla plynová kotelna a docházelo k rekonstrukci, kdy firma tu kotelnu přesouvala do suterénu. To znamená, že nahoře demontovala jednotlivé komponenty kotelny a přesouvala je dolů," uvedl Pospíšil.

Podle něj to obnášelo svářečské práce nebo třeba broušení. "Je to pro nás jedna z klíčových informací, protože samozřejmě okruh příčin vzniku požáru se nám o toto rozšíří a my to samozřejmě musíme prověřit," dodal Pospíšil.

Vyšetřovatelé, kteří dnes mohli poprvé vstoupit do objektu, shromažďují veškeré informace a studují projektovou dokumentaci k budově. "Musíme posoudit, z jakého materiálu to bylo vystavěno, jaké tam byly ventilační cesty, kudy se požár mohl šířit. Jaké byly hořlavé materiály a požární bariéry," dodal Pospíšil. Zatím je však podle něj vyšetřování na začátku a příčin může být velká škála.