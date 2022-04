Policie zahájila 138 trestních řízení v souvislosti s migrací z Ukrajiny

"Samozřejmě se to týká komplexně nejrůznější kriminality spojené s příchodem Ukrajinců do České republiky, v některých případech je to opravdu zneužívání (situace uprchlíků)," řekl Rakušan. Jde podle něj například o podvody s vízy, majetkové delikty, krádeže nebo kuplířství. Přesnější statistiky ČTK zjišťuje.

Ministr zdůraznil, že počet trestných činů ukrajinských migrantů je minimální a policie neeviduje žádný závažný trestný čin. Poukázal na to, že do Česka přichází zejména maminky s dětmi.

Policie podle Rakušana monitoruje místa s největším výskytem ukrajinských uprchlíků a snaží se předcházet tomu, aby k podobným trestným činům nebo přestupkům docházelo. Přesčasy policistů chce zaplatit z peněz, které byly vyčleněny na odměny v rámci českého předsednictví EU a z rozpočtových rezerv policie. Následně počítá s tím, že bude situace zohledněna při novele rozpočtu poté, co budou známé skutečné náklady.

Ministerstvo vnitra dnes informovalo, že v sobotu udělilo dočasnou ochranu 2574 osobám. Celkem se o ni v Česku přihlásilo přes 257 tisíc lidí, 144 tisíc z nich se nahlásilo na cizinecké policii.

Počet odbavených uprchlíků v posledních dnech klesá, ještě ve středu jich například v Praze bylo 870, o den později pak o deset méně. V pátek do centra dorazilo 706 lidí, v sobotu už jen 665.