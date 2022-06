Prahu postihl masivní výpadek elektřiny. Nejezdilo metro ani tramvaje, lidé uvízli ve výtazích

Dodávky elektřiny se podle něho postupně daří obnovovat. Během několika minut by měly být pod proudem všechny zasažené oblasti, řekl ČTK před 09:45. Výpadek elektřiny zastavil na devět minut metro na lince C.

Masivní výpadek elektrického proudu v Praze způsobila technická závada na 400 kV rozvodně na Chodově. Rozvodna je již pod napětím, informovala před 10:00 ČTK mluvčí ČEPS Hana Klímová.

Na celém pravém břehu Vltavy nejezdily tramvaje, uvedl pražský dopravní podnik na twitteru. Na webu doplnil, že nejezdila ani linka C metra. Dopravní podnik následně zprovoznil část tramvají, na východě metropole však stále ještě stojí. ČTK to řekl před 09:30 vedoucí odboru komunikace dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík.

"Výpadek nastal v 08:49 a postihl pravý břeh od centra dolů, kde způsobil zastavení tramvají. Mezi 09:04 až 09:13 pak nejelo ani metro na lince C. Nyní metro jezdí a obnovován je postupně také tramvajový provoz. Zatím nejezdí na východě města, tedy třeba v Hloubětíně, Strašnicích a v okolí," řekl Šabík.

V metru se zapnuly generátory elektrického proudu. Ty ale nejsou připraveny na to, aby zajišťovaly běžný provoz na lince, ale slouží k tomu, aby soupravy dojely do nejbližší stanice a cestující se z metra bezpečně dostali ven. "Lidé rozhodně nezůstali v tunelu mezi stanicemi," uvedl Šabík.

"V tuto chvíli se ocitly bez elektřiny především centrální části hlavního města Prahy, ale také Praha 5, Praha 10 nebo Praha 4," řekl v 09:00 Holubec. "Přibližně deset minut před 09:00 jsme my jako Pražská energetika přestali dostávat elektřinu z nadřazené přenosové soustavy, a to konkrétně ze 400 kV rozvodny ČEPS na Chodově," dodal.

Podle Holubce jde o velký zásah do dopravy, chodu úřadů, ale i obchodů a služeb. "Je to velmi nepříjemné, nezpůsobili jsme to, omlouváme se," řekl Holubec. Poznamenal, že podobný výpadek nebyl v Praze několik let.

"V souvislosti s výpadkem elektrické energie v Praze zasahujeme u několika technických zásahů - vyproštění osob uvízlých ve výtahu," napsali hasiči na twitteru.

Výpadek elektřiny v Praze zastavil na několik minut dopravu ve Zlíchovském tunelu a v tunelu Mrázovka, které jsou součástí městského okruhu. Na jihovýchodě města nefungovaly semafory. Provoz dopravního dispečinku po dobu výpadku zajistily generátory a fungoval tak bez přerušení. ČTK to dnes řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Výpadek postihl i MHD.

"Výpadek elektrického proudu se dotknul jižní části, kdy se automaticky uzavřely Zlíchovský tunel a Mrázovka. To trvalo několik minut, a poté byl provoz pod dohledem policie obnoven. Pokud k podobným situacím dojde, tunely jsou z bezpečnostních důvodů okamžitě uzavírány," řekla Lišková.

Dnešní ranní masivní výpadek dodávek elektřiny v Praze zaznamenaly i některé nemocnice, svůj provoz ani zdravotní péči kvůli tomu ale neomezily, mají pro podobné případy záložní zdroje energie. Po výpadku proudu je spustily například Nemocnice Na Františku, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) nebo Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Naproti tomu v Thomayerově nemocnici proud nevypadl. Vyplynulo to z vyjádření jejich mluvčí pro ČTK.

V Nemocnici Na Františku podle mluvčí Lucie Krausové byl výpadek proudu jen pár vteřin a na poskytování zdravotní péče to nemělo žádný vliv. "Máme záložní zdroj, který v případě výpadku proudu dodávku elektřiny nahradí," uvedla mluvčí. Záložní zdroje energie, které vyrovnávají kolísání energie, aby nebylo ohroženo fungování přístrojů, po výpadku proudu ihned naskočily také v VFN. Z hlediska fungování provozu je tak v nemocnici vše zajištěno, sdělila její mluvčí Marie Heřmánková.

Podobně situaci řešil také IKEM. Mluvčí Markéta Šenkýřová uvedla, že díky elektrocentru, které bylo vystavěno v roce 2021, byl spuštěn nouzový systém náhradních zdrojů elektrické energie, takzvaných dieselagregátů. "Proto nebylo nutné provoz nemocnice zásadně omezovat," doplnila.

Vedle toho Fakultní Thomayerova nemocnice podle mluvčího Petra Sulka žádný výpadek proudu nezaznamenala.