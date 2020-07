Festival v roušce a jen do půlnoci. Podle lidí jsou některá opatření absurdní

Minulý týden v pátek začaly Prázdniny v Telči koncertem skupiny Funny Fellows a Cirk La Putyka, který byl vyprodán. Návštěvníci přitom musí dodržovat několik opatření, a to nejen na koncertech na nádvoří telčského zámku.

„Všechno zatím probíhá v pohodě,“ uvedl pro EuroZprávy.cz produkční festivalu Vojtěch Kolář. „O dalších možných nařízeních nepřemítáme, jinak bychom se z toho zbláznili,“ dodal. V průběhu festivalu lidé mohou navštívit několik koncertů a užít si historické centrum města. Musí, ale dodržovat nařízení ministerstva zdravotnictví a krajské hygieny.

V ohraničení s rouškou, za ním bez

Na historickém náměstí se již několik let koná i takzvaná Kocouří scéna, kde vystupují méně známí interpreti. I při jejím sledování, musí mít lidé nasazeny roušky, ale pouze ve vyhrazeném prostoru. „Musíme to okolo ohraničit jako prostor pro koncert a tam se roušky nosit musí,“ řekl Kolář. „To nám vlastně řekla policie, že pokud to takto ohradíme, tak tím dodržíme daná opatření,“ dodal.

To pro EuroZprávy.cz potvrdila i policejní mluvčí Dana Čírtková. „Ještě před začátkem akce jsme si společně s městem a pořadateli stanovili základní pravidla, která je potřeba při pořádání akcí dodržet,“ uvedla. Zrovna toto opatření považuje mnoho obyvatelů a návštěvníků za absurdní. „Přijde mi to padlé na hlavu. Tady za ohradou být rouška musí a tady, kde stojí ještě více lidí, už být nemusí,“ smál se obyvatel Telče Daniel Denk.

Nesmyslnost takového opatření připouští i pořadatelé akce, ale vzpírat se podle jejich slov nemá smysl. „Takhle to je napsané a vymyšlené,“ poznamenal k tomu Kolář. „Tato opatření akceptujeme a pořadatelé dělají maximum pro to, aby byla dodržována,“ sdělil redakci starosta Telče Roman Fabeš.

V reálu to tedy vypadá tak, že lidé, kteří sledují Kocouří scénu, roušky mají, a ti, co stojí za nimi v davu často až několika desítek lidí, je nemají. „My děláme všechno proto, aby bylo všechno v rámci pravidel a doufáme, že to děláme dobře. Každopádně je to absurdní. Já už na komentování tohoto rezignoval,“ pověděl sklesle Kolář.

Pivo a jídlo pouze do půlnoci

Dalším nařízením, které dělá letošní festival na Vysočině jedinečným oproti minulým ročníkům, je povinnost stánky na náměstí o půlnoci zavřít. Podle Koláře tak mohou stánkaři přijít o pět až deset procent zisku.

„Jedná se o jedno z preventivních opatření, ke kterému jsme došli po konzultacích s pořadateli Prázdnin, Krajskou hygienou a Policií ČR,“ uvedl Fabeš. Stánkaři a pořadatelé to podle slov všech přijali a shodli se, že nemá cenu s tím bojovat. „Pokud by to prodejci nedodrželi, tak je město vyhodí,“ vysvětlil rezignované postoje Kolář.

Každopádně ne všichni toto rozhodnutí chápou a nebojí se říct svůj názor. Jedním z nich je i Jaroslav Bína, který prodává v obchodě se suvenýry a nápoji. Ten sice není přímo součástí festivalu, nicméně nikdo jim neupřesnil, zda mají i oni zavřít. Raději tedy zavřeli. „Prázdniny běží jako každý rok a najednou ti řeknou, že musíš o půlnoci zavřít,“ kroutil hlavou. „Roušky na koncertě beru, ale tady projde takových lidí, že zavírání ve dvanáct večer opravdu smysl nemá,“ řekl pro EuroZprávy.cz.

Na dodržování těchto opatření dohlížejí v Telči policisté. „Policisté dohlížejí především na bezpečnost a plynulost v dopravě a veřejný pořádek, ale také na dodržování mimořádných opatření,“ uvedla Čírtková. Na Jihlavsku, kam Telč spadá, platí totiž i mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě (KHSJ). Ta vydala další nařízení, ze kterého má ale Telč udělenou výjimku.

„Všem doporučujeme, aby dbali zvýšené opatrnosti, používali desinfekci rukou, ochranu dýchacích cest i v situacích, kdy není přímo nařízena opatřeními a dodržovali doporučené odstupy,“ sdělil redakci doporučení návštěvníkům Karel Smejkal z KHSJ.

Roušky k dispozici zdarma

Pořadatelé chápou jak nepřehledné může být to, kde roušku nosit a kde naopak ne. Poskytují je tedy návštěvníkům, kteří vlastní roušky nemají, zdarma. „Máme pro lidi roušky přichystané. Dokonce je máme s logem Prázdnin v Telči,“ uvedl Kolář. Turisté si tedy mohou roušku vyzvednout u vstupů na náměstí nebo u pořadatelů akce.

Roušky zdarma v Telči poskytují i policisté. „V případě potřeby ji poskytnou osobě, která o 'jihlavském' opatření nevěděla, protože přijela na akci do Telče z jiného místa v Česku. Jednorázové roušky dávají policisté zdarma,“ řekla Čírtková.

Podle Koláře není od návštěvníků kvůli koronaviru patrný strach. „Jediné, co vnímáme, je odpor lidí vůči těm nařízením,“ konstatoval. „Pro některé je to už jenom politikum, a ne ochrana zdraví, ta nařízení. Většina to ale respektuje,“ doplnil.

S tím, že lidé opatření respektují, souhlasí starosta i mluvčí policie. „Rád konstatuji, že návštěvníci koncertů jsou zodpovědní a s rouškami není žádný problém,“ uvedl Fabeš. „Zatím jsme žádné protiprávní jednání, které by souviselo s porušováním mimořádných opatření v Telči, neřešili,“ potvrdila Čírtková.

Lidí je zatím o něco méně

Nicméně podle Bíny první víkend festivalu nebyl návštěvností tak silný jako předešlé ročníky. „Zas tak velký nával tady není. Zasekli to tím, že čtrnáctého července dala hygiena roušky i pro Telč, to bylo na tom to nejhorší,“ stěžoval si. „Lidi z Dačic se děsili, co se tady děje“.

S tím souhlasí i jeho kolega Petr Spázal. „Je to vážně padlé na hlavu. Tady v Telči v obchodě roušku mít musíš, ale když jsem nakupoval v Dačicích, tak jsem jí mít nemusel. Plný obchod lidí a roušku mít nemusíš,“ dodal.

Festival Prázdniny v Telči by měl končit 9. srpna. Podle slov pořadatelů festival poběží, dokud jej nezakážou. „Doufám, že nic striktního už nepřijde,“ řekl Kolář. Lidé se tak můžou těšit na vystoupení Monkey Business, Anety Langerové společně s Korben Dallas a dalších.