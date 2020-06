Před 12 lety ho připoutali k topení, pak záhadně zmizel. Případ není dodnes vyřešen

Soud zároveň s okamžitou platností Nováka propustil z vazby. Ještě pár minut před tímto rozhodnutím přitom muže hlídala v jednací síni početná ozbrojená eskorta těžkooděnců, důvodem byla i přítomnost motorkářů z přerovského klubu Vikings.

Podle soudce Petra Sušila byla důkazní situace nelehká, a to i s ohledem na rejstřík svědků. "Důkazy vedou jen k důvodnému podezření, ale zároveň nevylučují, že by tento čin mohla spáchat i jiná osoba," uvedl soudce. Doplnil však, že soud nemá ani prokázáno, že k vraždě skutečně došlo. Pohřešovaný muž byl totiž závislý na drogách, měl osm záznamů odsouzení po celé republice. "Byla to osoba, která byla na pohybu," podotkl soudce.

Podle obžaloby Novák v červenci 2008 za pomoci dalšího známého odvlekl poškozeného z jeho olomouckého bytu, kde jej Novák napadl. Převezli ho do Přerova do baru, v němž byl Novák provozní, a připoutali ho k topení. Muž poté beze stopy zmizel, družka poškozeného to oznámila policii až v roce 2009. Novák se k této části případu již dříve přiznal a byl za to společně s jeho známým v roce 2012 podmíněně odsouzen. Tvrdil však, že muže poté zavezli do Ostravy.

Případ však policisté po letech opět otevřeli, a to na základě nových důkazů - nové svědecké výpovědi i policejní agenta, kterému se Novák svěřil, že se poškozený už neobjeví, neboť ho spláchl do kanálu. Podle žalobkyně jej usmrtil, tělo rozpustil louhem či kyselinou v nádobě a zbytky pak vylil do odpadu. Podle Nováka však šlo jen o chvástání, neboť chtěl získat slibovanou provizi. "Neexistuje přímý důkaz, není ani tělo poškozeného. To, jak byl usmrcen, je vyvozováno jen z nepřímých důkazů. Nicméně se nejedná o ojedinělou trestní věc," uvedla státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Podle obhájců však celé obvinění stálo na vodě. Uvedli, že Novák k zabití muže neměl žádný motiv a odsoudit ho na základě těchto důkazů nelze. "V žádném případě jsem se toho skutku nedopustil. Mojí jedinou chybu bylo, že jsem se zapletl s někým agentem," uvedl k tomu dnes Novák.