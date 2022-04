Při kritickém nedostatku by plyn dostávaly jen domácnosti nebo nemocnice

Rusko dnes zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Dodávky plynu do České republiky jsou stabilní, plynárenská soustava funguje bez omezení.

Naprostá většina plynu se do české sítě dostává z východní části Německa. Přerušení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska by nemělo mít vliv na dodávky plynu do České republiky. Na dotaz ČTK to dnes uvedl Vojtěch Meravý, mluvčí společnosti Net4Gas, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR.

"Pokud by se situace dlouhodobě a prudce zhoršila, postupovalo by se dle platné energetické legislativy – případným vyhlašovatelem stavu nouze je v takovém případě provozovatel přepravní soustavy, společnost Net4Gas, která by za stavu nouze tuzemskou plynárenskou soustavu řídila," uvedl Vošáhlík.

"Net4Gas je dobře propojen s německou a slovenskou sítí a může exportovat plyn do Polska. Jsme schopni a připraveni plyn přepravovat různými směry a z různých zdrojů na základě kapacit a nominací, objednaných našimi klienty, a v souladu s evropskou a českou legislativou," uvedl Meravý.

Net4Gas shromažďuje všechny relevantní informace pro posouzení případného rozdílu mezi dodávkami a poptávkou po plynu. Bilance nabídky a poptávky bude projednávána v rámci Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy ČR, který je složen ze zástupců plynárenského sektoru a ministerstva průmyslu a obchodu.

Předseda krizového štábu pak může například rozhodnout o předcházení stavu nouze nebo okamžitě vyhlásit stav nouze. V druhém případě může v závislosti na závažnosti výpadku dodávek vyhlásit jeden z deseti odběrových stupňů pro omezení spotřeby.

První až pátý odběrový stupeň slouží k omezení dodávky plynu. Šestý až desátý stupeň je určený k přerušení dodávek plynu. Existuje pak také takzvaný havarijní odběrový stupeň, při němž se přerušuje dodávka všem zákazníkům.

"Omezení nebo přerušení dodávek plynu pro jednotlivé zákazníky se provádí v souladu s vyhlášeným odběrovým stupněm. Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto procesu je zachování dodávek zemního plynu pro provozovatele kritické infrastruktury a chráněné zákazníky - domácnosti, zdravotnictví a sociální služby, výrobce potravin, integrovaný záchranný systém a tak dále - po co nejdelší dobu," uvedl Net4Gas.