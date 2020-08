Při návratu ze Španělska bude nutný test na covid nebo karanténa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé v Česku musejí mít od pondělí 24. srpna při návratu ze Španělska negativní test na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let.