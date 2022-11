Prověřování neštěstí na diskotéce ve Slušovicích zabere několik měsíců

V noci ze soboty na neděli utrpělo v tlačenici na schodišti, které vede do hudebního klubu, zranění osm lidí. Pět z nich skončilo v nemocnici. Hospitalizováni jsou stále tři lidé, řekla dnes ČTK mluvčí zlínské krajské nemocnice Dana Lipovská.

"Situace se od pondělí nezměnila. Hospitalizován je jeden člověk v těžkém stavu, jeden ve středně těžkém stavu, jeden na standardním lůžku. Všichni jsou nezletilí," uvedla Lipovská. Více informací vzhledem k věku pacientů nesdělila. V pondělí uvedla, že dva pacienti byli propuštěni do domácí péče.

V souvislosti s dosud zjištěnými informacemi přicházejí podle policie v úvahu dvě trestněprávní kvalifikace případu. Nejen těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, za které hrozí viníkovi až čtyři roky vězení, ale také obecné ohrožení z nedbalosti. "V případě odsouzení potom hrozí pachateli až osmiletý trest odnětí svobody," uvedla Kozumplíková. Další informace k prověřování případu podle ní policie poskytne, jakmile to bude možné.

Podle zjištění policistů nastala na schodišti před vstupem na diskotéku tlačenice vzhledem k vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven. To vedlo k následné panice a zranění osmi lidí ve věku od 15 do 20 let. Pět zraněných skončilo v nemocnici.