Provozovatel čajovny v Praze podal žalobu na vládu

Provozovatel David Tesař, který je zároveň zakladatelem politické platformy a organizátorem protestů, to dnes večer sdělil ČTK. Vyzval zároveň ostatní provozovatele obchodu či služeb, kteří nechtějí zavírat své provozy, aby se k jeho žalobě připojili.

Provozovatel čajovny poukázal v žalobě například na diskriminační nastavení krizových opatření vlády. Nelze podle něj nijak epidemiologicky odůvodnit, proč bylo umožněno podnikání závodnímu stravování, a ne kavárně, kam se chodí lidé najíst v pracovní době.

Tesař uvedl, že kroky vlády považuje za zásah do základních práv a svobod, do ústavních i mezinárodních práv. "Zamezuje se třeba právo na svobodnou volbu podnikání. Jelikož podnikání je jediný zdroj obživy, tak se hrubě zasahuje do našich práv," řekl Tesař. Vláda podle něj také zneužívá nouzový stav.

Žalobu podal také pro zamezení svobodné politické soutěže. Policii vytýká, že mu zamezovala sbírat v provozovně podpisy pro založení politické strany kvůli porušování regulace shromažďovacího práva.

Tesař je zakladatelem občanské a politické platformy, organizuje demonstrace a usiluje o založení nové politické strany. V poslední době například pořádal v Praze protestní akce 28. října, 17. listopadu a 6. prosince. V sobotu 12. prosince se zúčastní demonstrace v Brně, kterou organizuje stejně jako 17. listopadu Tomáš Franczki.

Restaurace, bary, hotely, služby a většina obchodů mimo potravin a dalšího základního zboží byly kvůli druhé vlně epidemie koronaviru znovu uzavřeny od 14. října. Otevřít mohly minulý týden ve čtvrtek 3. prosince. Počátkem týdne ale vláda toto opatření zpřísnila a restaurace smějí mít otevřeno pouze do 20:00, místo do 22:00. Některé restaurace proti tomu protestovaly a nechaly ve středu otevřeno déle. Podle policie vládní opatření porušilo 16 podniků, které ve středu kontrolovala.