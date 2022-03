Svět kultury se nevratně změnil. Po covidu už zřejmě nebude nikdy jako dřív

Alternativní cesty k divákům začaly před dvěma lety vznikat záhy poté, co vláda ve snaze zabránit šíření koronaviru 13. března 2020 zavřela divadla, muzea, galerie a další kulturní instituce.

Jednotliví umělci či soubory reagovali na vládní opatření tehdy během pár dnů. K prvním patřil Cirk La Putyka, který celou dobu pandemie přicházel s novými nápady adekvátními možnostem podle toho, jak se opatření měnila. V prvních dnech lockdownu roku 2020 začal soubor na sociálních sítích nabízet záznamy svých představení, brzy přišel s živými přenosy. Muzikanti přenášeli své koncerty ze zavřených klubů nebo i z domácích studií. Součástí přenosů byly i sbírky na podporu umělců či na boj s koronavirem.

Extrémně úspěšné se na videoplatformách stalo ostravské Divadlo Mír, které následně založilo i vlastní platformu MírPlay. Principál Divadla Albert Čuba ale v rozhovoru pro EuroZprávy.cz uvedl, že přenos kultury do online prostředí má i své nevýhody.

"Pokud hrajete komedii a divák se nesměje, je něco špatně. U streamů ta zpětná reakce není, takže zkušenost, kterou objevujeme, je, že třeba improvizujeme nějakou scénku a během ní mám pocit, že je to špatně, že to vůbec není dobré, že to chce co nejdříve ukončit a jít dál. Když se ale potom dívám na záznam, zjišťuji, že to bylo dobré. Jinak tam funguje optika kamery, jinak tam funguje zarámovaný obraz mobilu nebo počítače nebo televize. Na jevišti funguje jiná technologie hraní herce, kdy divák vidí celou šířku jeviště, všechny postavy naráz, musíte jinak pracovat se svým hlasem, než když je od vás dva metry kamera a vy najednou můžete pracovat s úplně jinými prostředky," řekl.

Přesto i on predikoval, že se kultura v on-line sféře nějakým způsobem udrží. "Divadlo je jedna z nejstarších věcí, které lidská civilizace má, je tu tisíce a další tisíce let tu bude. A vidět herce naživo, to není přenositelný zážitek, je to doopravdy něco mimořádného. Nemám strach, že by lidé přestali chodit na živé divadlo, na druhou stranu nemůžeme ignorovat vstup kultury do obyváků. Myslím si ale, že to bude mít jen jinou formu," uvedl pro EuroZprávy.cz.

Na podzim prvního pandemického roku vznikl také videoportál Dramox, který funguje na bázi předplatného podobně jako sledování filmů a seriálů doma v televizi či na počítači. Přes polovinu z předplatného dostávají divadla. Dramox začínal se čtyřmi desítkami her od českých 30 scén, druhou sezonu zahajoval s více než 200 záznamy od 103 divadel z 22 zemí a letos v únoru se rozšířil za hranice, když začal fungovat na Ukrajině.

"Dramox startoval v době lockdownu, ale vznikl by i bez covidu. Je ovšem pravdou, že pandemie začátek fungování urychlila. Naším cílem bylo umožnit lidem trávit s divadlem více času. A to chceme pořád. Jsme velmi rádi, že se české divadelní scény otevřely, protože jedině tak můžou vznikat nové inscenace, které my následně dokážeme přenést do světa on-line divadla. A zpřístupnit je tak mnohem širšímu publiku, než pokud by byly k vidění pouze v divadle," sdělil ČTK jeden ze zakladatelů Dramoxu Martin Zavadil.

"Za rok a půl fungování jsme českým divadlům předali 12 milionů korun, přidali stovky nových představení z celého světa a 17. února také spustili ukrajinskou verzi Dramoxu, díky níž může tamní divadelní kultura fungovat dál on-line navzdory aktuální situaci," uvedl Zavadil.

Muzea a galerie připravovala on-line verze výstav, které lidé pak fyzicky mohli navštívit až za mnoho měsíců. "Národní galerie Praha (NGP) se hned po prvním uzavření přesunula do on-line prostředí. Vznikla celá řada nových formátů – komentované prohlídky výstavami, krátké komentáře děl ze sbírek NGP, vyzkoušeli jsme také formát 3D virtuální prohlídky 360°," řekla ČTK mluvčí galerie Eva Sochorová.

Jedním z klíčových programů podle ní je NGP on air, živě vysílané přednášky a diskuse, které vedou odborní pracovníci. "Jsme rádi, že se tento projekt v on-line prostředí ujal, naši návštěvníci sociálních sítí si ho oblíbili," uvedla. NGP tyto komunikační nástroje bez přestávky dál využívá, jen některé on-line formáty jsou modifikované a je také upravena frekvence jejich zveřejňování. "Nyní to již vnímáme jako doplňkovou, ale podstatnou aktivitu k tomu, že se s návštěvníky můžeme potkávat v galeriích osobně," uzavřela mluvčí.

Kromě jednotlivých institucí, které se on-line prezentovaly samostatně, vznikaly i četné platformy sdružující mnoho subjektů. Koncem roku 2020 vznikl i televizní kanál zaměřený pouze na uvádění divadelních představení nebo koncert. Televizi Naživo daly dohromady soubory Cirk La Putyka, Jatka78 a společnost Heaven's Gate režiséra Viktora Tauše. Divákům nabízela po několik měsíců představení souborů Cirk La Putyka, Jatek78, Amerikánky, Vosto5, Divadla Na zábradlí, Divadla Minor a řady dalších, ale i koncerty Lenky Dusilové, České filharmonie či Báry Polákové. Odvysílala 59 premiér, z toho 21 přímých přenosů. Kabaret Pot a Lesk, který vysílání zahajoval, vidělo 75.636 lidí.