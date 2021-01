Unie: Otevření bazénů s podmínkou testů může být šancí i rizikem

Vláda by podle dostupných informací mohla povolit provoz bazénů, wellness center nebo saun už ve čtvrtém stupni rizika v pětiškálovém protiepidemickém systému (PES). Platil by limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních, lidé by se ale při vstupu museli prokázat negativním testem na koronavirus starým maximálně 48 hodin.

Podle Plachého by se tak naskytla šance některé provozy otevřít. A takové možnosti by využila například bazénová a wellness centra v lázních, která jsou schopna na místě zajistit antigenní testování, uvedl.

Další provozovatelé bazénů ale podle Plachého upozorňují, že na mnoha místech republiky jsou antigenní odběrová centra dostupná až třeba po týdenní čekací lhůtě. Někteří provozovatelé se také podle Plachého obávají, že testování klienty odradí.

"Do toto vstupuje reálná obava, že umožněním takového hybridního provozu ztratí provozovatelé nárok na kompenzace, které se týkají jenom zavřených provozů. Jde především o příspěvek na mzdy Antivirus A Plus," dodal Plachý.

Aktualizaci opatření systému PES, která by měla začít platit od 1. února, na dnešním mimořádném jednání vláda z časových důvodů neprojednala. Vrátí se k ní podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v pondělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) později novinářům řekl, že debatě na vládě by mělo předcházet i projednání materiálu v radě pro zdravotní rizika. Kabinet by se tak podle něj mohl materiálem zabývat až na chystaném mimořádném jednání ve středu.

Vnitřní bazény, fitness centra nebo posilovny byly od 9. října do 10. ledna uzavřeny 79 dní. Kvůli špatné epidemiologické situaci jim ani nyní není provoz umožněn.