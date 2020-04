V Litoměřicích skončilo testování lidí ve věku 40 až 59 let

Bylo totiž dosaženo cílového stavu, tedy tisícovky otestovaných v této věkové kategorii. Testuje se od čtvrtka. Přicházet mohou nadále senioři od 60 do 89 let a chybějí mladí od 18 do 39. let.

Testování na covid-19 v kategorii lidí ve věku 40 až 59 let skončilo v Litoměřicích dnes v 08:30. Testovat kolektivní imunitu začali zdravotníci obyvatele města ve čtvrtek ráno. První den lidé čekali na odběr vzorků na výstavišti Zahrada Čech tři hodiny, v následujících dnech už zájemci o testování nečekali. "V tuto chvíli na výstavišti nejsou žádné fronty," uvedla dnes mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová. Vstup je z kasáren Jiřího z Poděbrad.

Na 100.000 obyvatel připadá v kraji zhruba 59 lidí s nákazou covid-19, v regionu zemřelo 12 lidí s koronavirem. Podle krajské hygienické stanice se uzdravilo 247 lidí.