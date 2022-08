V Praze a Středočeském kraji je ode dneška zakázáno rozdělávat oheň

Za místo se zvýšeným rizikem je považován les a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od okraje, lesoparky, parky, zahrady a další porosty umožňující vznik a šíření požáru. Lidé také nesmějí rozdělávat oheň u skladů sena, slámy a jejich okolí nebo na zemědělských plochách, na nichž hrozí, že rostliny začnou hořet.

Kromě kouření s výjimkou elektronických cigaret a rozdělávání ohně lidé nebudou moci ani používat pyrotechnické výrobky, vypouštět létající lampiony a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Zakázané budou také jízdy parních lokomotiv a využívání vody z požárních nádrží k jiným účelům než k hašení.

Nebezpečí vzniku a šíření požárů se po pátečních srážkách vrátilo na část území Česka, důvodem je sucho a postupné oteplování po krátkodobém ochlazení. Aktuálně platí upozornění před rizikem požárů až do odvolání ve velké části severozápadní poloviny Čech a na jižní a střední Moravě.

Ve Středočeském kraji je ode dneška na rizikových místech zákaz rozdělávat oheň

Ve Středočeském kraji je od dneška do odvolání na rizikových místech zakázáno rozdělávat oheň. Jde například o lesy nebo okolí stohů sena či slámy. Zákaz vychází z nařízení kraje z roku 2020 a je vydán na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, informovali na webu středočeští hasiči.

Nebezpečí vzniku požárů platí od dnešních 11:00 do odvolání. V souladu s nařízením kraje je celoplošně zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění takzvaných lampionů štěstí nebo používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Řidiči také nesmějí vjíždět motorovými vozidly na polní a lesní cesty, pokud nejde o vlastníky a uživatele pozemků při jejich obhospodařování.

V lesích a jejich okolí do 50 metrů a poblíž stohů slámy nebo sena do vzdálenosti 100 metrů je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit. Totéž platí pro souvislé rostlinné porosty nebo zemědělsky obdělávané plochy, které by se mohly vznítit, a jejich okolí do 100 metrů. Zakázaná je na těchto místech také jízda parní lokomotivou.

Nebezpečí požárů se po pátečních srážkách vrátilo na část území Česka, důvodem je sucho a postupné oteplování po krátkodobém ochlazení. Upozornění před rizikem požárů platí až do odvolání ve velké části severozápadní poloviny Čech a na jižní a střední Moravě.