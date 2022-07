V sobotu vydalo Česko uprchlíkům z Ukrajiny 26 víz

Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce.

O předchozích víkendech byl počet vydaných víz vyšší. Na konci června ještě dosahoval v sobotu i neděli téměř dvou stovek. Ve všední dny v uplynulém týdnu množství vydaných víz kolísalo od pondělních více než 1400 po čtvrtečních přibližně 400. V pátek bylo vydáno 866 víz, což bylo přibližně stejně jako před týdnem, a ve čtvrtek byl počet víz nižší než před týdnem. V ostatních všedních dnech tohoto týdne ale množství vydaných víz ve srovnání s předešlým týdnem rostlo.

Kolik uprchlíků v Česku nyní pobývá, není přesně známo. Část z nich totiž odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Podle údajů ministerstva vnitra k 22. červnu tvořily asi třetinu z uprchlíků z Ukrajiny děti a mládež ve věku do 18 let. Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, které končí dnes, přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo. Ve čtvrtek to uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS).

Cizinecké policii se za téměř pět měsíců trvání ruské invaze podle údajů vnitra nahlásilo přes 359.000 uprchlíků z Ukrajiny. V sobotu jich bylo 848. Hlásit se ale nemusí děti do 15 let.