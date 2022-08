V úterý vydalo Česko běžencům z Ukrajiny 500 víz dočasné ochrany

Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. V posledních týdnech počet víz vydávaných lidem zasaženým ruskou invazí mírně klesá. V úterý před dvěma týdny jich Česko vydalo 549, minulý týden 530.

Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza. Stát tak přestává v těchto dnech automaticky platit pojištění uprchlíkům, kteří přišli do Česka v prvních dnech po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Stát bude nadále platit pojištění studentům do 26 let, rodičům pečujícím o děti, invalidům či lidem v evidenci úřadu práce. To, že mají na státní pojištění nárok, ale budou muset uprchlíci pojišťovně doložit. Za ty, kteří si našli práci, hradí odvody zaměstnavatel. Ministerstvo práce a sociálních věcí minulý týden uvedlo, že si práci našlo přes 95.000 ukrajinských uprchlíků.

Cizinecké policii se v úterý nahlásilo 2809 uprchlíků, od začátku války 393.502. Na policii nemusí hlásit pobyt děti mladší 15 let, kterých je mezi běženci podle statistik ministerstva asi třetina.