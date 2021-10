Vnitro kontaktuje skotské úřady kvůli bezpečnosti hráčů a fanoušků Sparty v Glasgow

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo vnitra kontaktuje skotské orgány kvůli bezpečnosti českých fotbalistů a fanoušků při listopadové odvetě zápasu fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a Rangers v Glasgow. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Příznivci pražského klubu by měli kvůli vyhrocené situaci po prvním duelu obou celků cestu do Skotska zvážit, řekl Hamáček.