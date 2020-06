Vražda v Bedihošti: Nový proces nebude, Ústavní soud odmítl stížnost

Podle obhajoby vyvstaly v případu nové okolnosti. Navrhovala vyslechnout manželku pachatele, která měla vypovídat o svém fyzickém napadení otcem, tedy pozdější obětí trestného činu. Obhajoba avizovala také další svědkyni s novými informacemi.

Už dříve obhajoba opakovaně žádala překvalifikování činu z vraždy na zabití s mírnějším trestem. Pokud by se ukázalo, že střelbě předcházel fyzický útok, mohlo by to kvalifikaci činu ovlivnit.

Krajský soud v Brně ani Vrchní soud v Olomouci ale obnovu nepovolily. Poukázaly na to, že manželka pachatele hovořila v minulosti s vyšetřovateli vícekrát, fyzické útoky ale nezmiňovala, případné napadání jiných lidí, o kterém měla mluvit další nová svědkyně, pak s kauzou přímo nesouvisí.

Podobně argumentoval také ÚS. "Stále je třeba mít na zřeteli, že návrh na obnovu řízení představuje mimořádný opravný prostředek," stojí v usnesení. Podmínky obnovy je proto podle soudu nutné vykládat restriktivně.

Pospíšil svého pětaosmdesátiletého tchána zastřelil dvěma ranami do hlavy z podomácku vyrobené zbraně. Vyvrcholily tím dlouhodobé spory mezi příbuznými. Podle Pospíšila, který je také už v důchodovém věku, jeho tchán dlouhodobě šikanoval svoji dceru, manželku obžalovaného, a slovně ji napadal.