Za dvojnásobnou vraždu dostal Ukrajinec 18 let vězení, na místě se odvolal

Nyní třiatřicetiletý Andrijev, v obžalobě uváděný jako Maksym Andreiev, přijel do České republiky loni 6. října za prací. Při oslavě první výplaty 17. listopadu se v opilosti dostal do hádky s dvěma dalšími Ukrajinci ve věku 43 a 53 let, spory s nimi měl už předtím. Nejdříve se s nimi popral, později jej chtěli napadnout nožem. Když jim ho vytrhl, snažil se utéci, oba jej však pronásledovali a útočili na něj. Před soudem tvrdil, že každého třikrát až čtyřikrát bodl, ale ne vážně, a také jim nastříkal do obličeje obranný sprej.

Podle soudních znalců jim však zasadil v jednom případě 19 a v druhém sedm ran, často vedených na životně důležité orgány a se značnou intenzitou. Muži poté podle Andrijeva leželi na podlaze, ale žili, útočník nůž otřel a dal jej jednomu z nich do ruky. Poté si vzal věci, odešel z ubytovny a vlakem dojel přes Hradec Králové do Prahy, kde si koupil jízdenku na autobus do Kyjeva. Policie ho zadržela na polsko-ukrajinských hranicích.

"Zranění rozhodně nejsou obranného charakteru," uvedla předsedkyně senátu Anna Sobotková. Obhajobě Andrijeva, že muže později smrtelně zranil, někdo jiný, neuvěřila. K tíži mu přičetla, že po sobě "zametal stopy", utekl z místa činu a nepřivolal napadeným pomoc. Oba zemřeli kvůli zranění srdce během několika desítek vteřin či pár minut.

Zmocněnec rodiny po jednom zemřelém požadoval jako nemajetkovou újmu pro manželku a děti celkem více než deset milionů korun. Protože však nedoložil potřebné dokumenty prokazující příbuzenství, odkázal jej soud na občanskoprávní řízení.