Záchrana divokých koní: Z rezervace u Milovic odjely dvě klisny do Německa

Zoopark v Sababurgu provozuje již řadu let chov divokých koní z Exmooru. Zvířata tam mají podle ochranářů velký, prostorný výběh, který využívají společně se zubry. Milovické klisny se k nim dnes připojí.

"Výsledky výzkumů a pozorování ze Sababurgu jsme využívali při přípravě naší rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Citujeme je i ve studiích, které jsme publikovali o divokých koních a pastvě velkých býložravců. Jsme velmi rádi, že přírůstky z naší rezervace zamířily právě do tohoto známého a prestižního chovu," řekl ředitel České krajiny Dalibor Dostál.

Ochranáři z České krajiny již v říjnu 2015 upozorňovali, že dokončení rezervace začíná nabírat nebezpečné zpoždění. V současnosti pořádají sbírku na dokončení rezervace.

Dnešní transport do Německa nebyl první cestou milovických odchovanců do zahraničí. Před několik týdny odjel zubří býk do nizozemského Národního parku Zuid Kennemerland.

Divocí koně přišli do bývalého vojenského prostoru Milovice v lednu 2015. Od té doby se jim, ale i zubrům a zpětně šlechtěným praturům, postupně daří uzdravovat místní krajinu a zachraňovat v těchto místech před vymizením řadu ohrožených živočichů a rostlin.