Záchranáři pomáhali v Beskydech třem zraněným paraglidistům

Během pozdního odpoledne špatně přistál tandem. Pilot dopadl na strom, ale klientka na zem. "Při pádu si přivodila velmi těžká zranění obou dolních končetin a pravděpodobně i páteře. Dispečink linky 155 Moravskoslezského kraje k nám proto vyslal vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy," uvedl náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský. Vrtulník zraněnou ženu transportoval do nemocnice v Ostravě.

Před touto akcí zachraňovali členové Horské služby paraglidistu pod vrchem Godula nad Komorní Lhotkou na Frýdecko-Místecku. Také nezvládl přistání, ale obešlo se to bez zranění. Přistál ovšem ve výšce 30 metrů do koruny vzrostlého stromu. Záchranáři jej museli sundat spolu s hasiči pomocí lanové techniky.

Pomoc záchranářů potřeboval dnes odpoledne v Beskydech i paraglidista, který nezvládl start. "Mladý letec se tak krátce po vzletu zřítil na povrch sjezdové dráhy pod vrchem Javorový. I zde bylo důsledkem pádu těžké zranění v oblasti bederní páteře," popsal horský záchranář Pavel Masopust. Vrtulník i tohoto paraglidistu transportoval k ošetření do Ostravy.

Současné počasí v Beskydech paraglidistům velice vyhovuje a oblíbená místa jsou tak navzdory pandemii koronaviru plná milovníků tohoto leteckého sportu. "Otázkou je, zda jsou všichni po zimní přestávce připraveni, nebo zda nováčci prošli kvalitním řádným výcvikem. Proto apeluji na všechny paraglidisty, aby dodržovali všechny zásady bezpečnosti. Kromě toho jim radím, aby měli v nabitém mobilu aplikaci Záchranka," komentoval dnešní zásahy náčelník Jaškovský.

Nouzový stav zavedený kvůli šíření koronaviru zatím platí do konce dubna. Lidé by i nadále měli vycházet ze svých domovů jen v nezbytných případech, například do práce, pro potraviny či léky, povoleny jsou také vycházky do přírody či městských parků. Od ostatních si má člověk udržovat alespoň dvoumetrový odstup, mít zakrytý nos i ústa a pohybovat se maximálně po dvou, pokud nejde například o členy jedné domácnosti.