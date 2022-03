Zájem o rostlinné potraviny stoupá, supermarkety se přizpůsobují. Vyvážená strava prospívá lidem i planetě

Rostlinné potraviny se v Česku těší stále vyšší oblibě. S tím úměrně roste také nabídka veganských a vegetariánských pokrmů v sortimentu běžných supermarketů. Zákazníci mají největší zájem o rostlinná mléka nebo jogurty a dále o náhražky masa v podobě burgerů, párků, rostlinných řízků, nebo dokonce ryb.

Počet veganů a veganek se v tuzemsku přitom příliš nemění, jak v rozhovoru pro server EuroZprávy.cz uvedla manažerka komunikace společnosti ProVeg Česko Eva Hemmerová. „Za vyšší zájem o rostlinné potraviny může rostoucí flexitariánská populace, tedy lidé, kteří sice maso jedí, ale občas konzumují i rostlinné potraviny, nebo konzumaci živočišných potravin cíleně omezují, například kvůli klimatické krizi,“ dodala. Podle ní je takových osob v Česku již téměř čtvrtina.

Zvýšenou poptávku po rostlinných potravinách pozorují také obchodní řetězce s potravinami a díky tomu výrazně rozšiřují sortiment. Podle průzkumu společnosti Rostlinně je nejširší nabídka rostlinných potravin v síti hypermarketů Globus. Ten tak drží titul prvního místa Rostlinného řetězce roku. „V hypermarketech Globus máme sekci Zdravý svět, která čítá na 1 100 alternativních potravin. Z toho nabízí přes 250 rostlinných náhražek masa, mléka a mléčných výrobků,“ uvedla pro server EuroZprávy.cz mluvčí sítě Globus Aneta Turnovská. Zákazníci zde také od letošního roku najdou na pultech veganskou alternativu cordon bleu nebo rybího masa na bázi pšenice a hrachu pod vlastní značkou Globus Fresh n’Go.

Na odbyt jdou vůbec nejvíce rostlinné náhražky masa. Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodní sítě Albert, v rozhovoru pro EuroZprávy sdělil, že zájem ze strany zákazníků nejrychleji roste o veganské i vegetariánské náhrady masných burgerů a rostlinné bílkoviny celkově. „Zákazníci se přitom zajímají, o jaké zdroje bílkovin se jedná. Zda je původem sója, pšenice, cizrna, čočka a další, a proto řadu těchto rostlinných výrobků neustále rozšiřujeme,“ dodal.

Řetězce s potravinami stále častěji zařazují rostlinné pokrmy z časově omezených nabídek do stálého sortimentu. „Rostlinnou alternativu v podobě Veganského mletého naší značky Next Level Hack jsme poprvé zařadili v roce 2019 v rámci akční nabídky. Po nadšených ohlasech zákazníků jsme se rozhodli zahrnout jej do nabídky stálé. Oblíbené je nejen u veganů či vegetariánů, ale také zákazníků, kteří se ve svém jídelníčku snaží omezit maso, případně hledají jeho alternativu,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Zákazníkům, kteří se s rostlinnými potravinami ještě nesetkali, může být nejasné rozdělení alternativních potravin dle toho, pro koho jsou vhodné. Pojem „rostlinný“ ve většině případů znamená také „vhodný pro vegany,“ tedy osoby, které nekonzumují žádné živočišné produkty jako vejce, mléko ani maso. „Problémem je neexistující legislativa, jak u termínu rostlinný, tak u termínu veganský, a tak mohou být termínem výrobky označené, ale při podrobném prozkoumání mohou obsahovat produkty z mléka či vajec,“ varuje Eva Hemmerová. Dodává, že je při nákupu důležité číst důkladně složení, aby na pohled veganské potraviny neobsahovaly živočišné produkty.

Vhodné je také zaměřit se na produkty s oficiálním certifikátem, které podléhají nezávislé kontrole. V tomto případě je celosvětově rozšířený například takzvaný V-Label, žluté kolečko se zeleným písmenem V uvnitř. „Díky této ochranné známce je možné veganské a vegetariánské výrobky identifikovat snadno na první pohled,“ tvrdí Tomáš Myler.

Rostlinná strava s sebou přináší řadu výhod. Představuje nižší zátěž pro životní prostředí, na výrobu rostlinných potravin je totiž potřeba menší množství přírodních zdrojů, ať už vody či půdy. To podle Evy Hemmerové znamená také nižší uhlíkovou stopu. „Další benefity leží v oblasti lidského zdraví. Správně sestavená, plnohodnotná rostlinná strava může být totiž prevencí řady civilizačních nemocí a může vést i k lepšímu psychickému zdraví díky vyššímu obsahu vlákniny,“ doplnila.