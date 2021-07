Základ se udělal, před námi je ale ještě spousta práce, zní z Mikulčic

V sobotu uplyne měsíc od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnala bouře s krupobitím a tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů, které za sebou zanechaly šest obětí a 1200 poničených domů. Mezi pěti nejzasaženějšími obcemi byly i Mikulčice.

"U nás šlo asi o 330 poškozených domů, kdy v obci je do 700 budov. Kolem 60 objektů muselo být zdemolováno. Celé to ještě hotové není, například v řadové zástavbě po demolicích od těžké techniky zůstaly po domech štítové zdi u sousedních domů. To se nyní dobourává ručně, aby se nepoškodily vedlejší domy," uvedl místostarosta.

Zhruba polovina z poškozených domů už je podle něj opravená. Šlo ale o ty objekty, které byly poškozeny méně. "Ta druhá polovina se stále opravuje, jde o ty těžší případy. Ale i tam se pokročilo. Na střechách už jsou vidět místo zakrývacích plachet parozábrany a latě, je ale třeba naskládat tašky, dodělat oplechování," uvedl Vlašic.

Méně poškozené domy si lidé v některých případech zvládli opravit i sami, případně s pomocí dobrovolníků. Podle místostarosty se tak na začátku dostali třeba i k materiálu, který byl zdarma. "Tam to šlo rychle, byla tady i řada dobrovolníků, kteří s tím pomáhali. Tam, kde je to poškození větší, sice dostanou na pojištění a od státu více peněz, otázkou ale je, jak to s tím bude a zda to bude stačit," uvedl místostarosta.

Stavebního materiálu je nyní podle něj navíc nedostatek, především dřeva a tašek na střechu. Také chybějí řemeslníci, klempíři, tesaři, pokrývači. "A když se začne stavět od začátku, zapotřebí určitě budou i zedníci a betonáři," uvedl místostarosta.

Nemá teď podle něj cenu opravovat veřejná prostranství. Uvedl, že do obce bude těžká technika stále navážet materiál, jak se bude opravovat a nově stavět, která by chodníky stejně zase poničila. V plánu je tak dočasná oprava chodníků alespoň tak, aby se po nich dalo chodit.