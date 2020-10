Živnostníci budou čerpat ošetřovné ve výši 400 Kč na den

Na pomoc je v první etapě vyčleněno 200 milionů korun z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Schválila to dnes vláda. Po mimořádném jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Žádosti bude stejně jako při první vlně podpory přijímat MPO. Pro co nejrychlejší získání peněz resort doporučuje zaslání žádosti elektronickou cestou. Nárok na podporu nemají lidé, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, čerpají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství, upozornilo MPO.

Podle šéfa resortu Karla Havlíčka (za ANO) bylo v tomto programu schváleno 190.000 žádostí za 2,2 miliardy korun.

Při první vlně osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) dostávaly nejdříve 424 korun za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 korun. Ošetřovné mohly čerpat podle nových pravidel na děti do 13 let.

Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci, a to na děti do deseti let a na devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ji mohou pobírat až 16 dnů. Z nemocenského pojištění se poskytuje 60 procent základu výdělku. Ministerstvo práce chystá úpravu normy o krizovém ošetřovném s podporou po celou dobu karantény či výuky na dálku. Sněmovna by novou normu měla projednat příští týden.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci musely školy s výjimkou mateřských od středy zavést výuku na dálku. Děti z prvního stupně by se do škol měly vrátit 2. listopadu.