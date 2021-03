Analytici: Problémem není výše státního dluhu, ale jeho výrazný růst

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Samotná výše státního dluhu není v mezinárodním kontextu problémem. Dluh totiž roste kvůli dopadům pandemie u většiny vyspělých zemí. Komplikací ale může být výrazný nárůst dluhu v relativně krátkém čase. To by mohlo vést k nedůvěře finančních trhů a následně i k dražšímu financování dluhu. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK.